【時報-台北電】美元走強，周一ICE棉花期貨續跌；受累於美元指數上漲0.1%，削弱投資人以美元計價的棉花購買吸引力，加上國際油價及芝加哥大豆期貨下跌，同步令期棉為連兩日下跌。

鄭棉回跌，由於下游棉紗市場交易清淡，因此棉價有所回落，且市場情緒較為低迷，令鄭棉跌逾1%。

終場ICE美國交易所2號棉花5月棉跌0.23%，報每磅95.06美分；中國鄭州商品期貨3月期棉結跌0.65%，報每公噸15975人民幣。(編輯：王思涵) (商品行情網)

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《棉花期貨》NYCE：09/19 10月棉花漲1.90美分，每磅為71.58美分
《基本金屬期貨》LME：09/19期銅收9515.00美元/公噸，漲114.50美元
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