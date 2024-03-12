【時報-台北電】美元走強，周一ICE棉花期貨續跌；受累於美元指數上漲0.1%，削弱投資人以美元計價的棉花購買吸引力，加上國際油價及芝加哥大豆期貨下跌，同步令期棉為連兩日下跌。
鄭棉回跌，由於下游棉紗市場交易清淡，因此棉價有所回落，且市場情緒較為低迷，令鄭棉跌逾1%。
終場ICE美國交易所2號棉花5月棉跌0.23%，報每磅95.06美分；中國鄭州商品期貨3月期棉結跌0.65%，報每公噸15975人民幣。(編輯：王思涵) (商品行情網)
【時報-台北電】美元走強，周一ICE棉花期貨續跌；受累於美元指數上漲0.1%，削弱投資人以美元計價的棉花購買吸引力，加上國際油價及芝加哥大豆期貨下跌，同步令期棉為連兩日下跌。
鄭棉回跌，由於下游棉紗市場交易清淡，因此棉價有所回落，且市場情緒較為低迷，令鄭棉跌逾1%。
終場ICE美國交易所2號棉花5月棉跌0.23%，報每磅95.06美分；中國鄭州商品期貨3月期棉結跌0.65%，報每公噸15975人民幣。(編輯：王思涵) (商品行情網)
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