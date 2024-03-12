嘉義縣文化觀光局在瑞里源興宮廣場設置的巨型裝置藝術「浪漫紫藤星球」，11日晚上正式點燈亮相。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣文化觀光局在瑞里源興宮廣場設置的巨型裝置藝術「浪漫紫藤星球」，11日晚上正式點燈亮相。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣文化觀光局在瑞里源興宮廣場設置的巨型裝置藝術「浪漫紫藤星球」正式對外亮相。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

有「紫色山城」的嘉義縣梅山鄉瑞里3月分進入紫藤花季，為迎接3月14日白色情人節，嘉義縣文化觀光局在瑞里源興宮廣場設置的巨型裝置藝術「浪漫紫藤星球」，昨11日晚上正式點燈亮相，營造「浪漫來嘉」氣息，搭配夢幻紫色花瀑，邀民眾走進山城，感受季節限定浪漫風情。

今年紫藤花季以「浪漫來嘉」為主軸，文觀局與瑞里社區業者合作推出「紫色野餐派對」、「紫色穿搭日」、「浪漫紫藤星球」裝置藝術、「住宿享觀音瀑布門票優惠」等豐富活動，也舉辦「情話募集」、「紫藤彩繪」線上活動，透過線上及實體活動吸引民眾參與。

昨晚夜點燈儀式中，瑞里國小學生們裝扮成紫藤仙子熱鬧開場，與嘉義縣長翁章梁等各界一同點亮「浪漫紫藤星球」，翁章梁說，公部門協助業者發展觀光固然重要，但最重要的還是業者與社區居民的永續經營，透過眾人團結才能凝聚出特色，包含栽種與照顧紫藤花，以及提供優質餐點、住宿空間等，讓每一位遊客打從心底愛上這個地方，口耳相傳再介紹更多人來。

翁章梁說，今年縣府為文觀局編列4200萬元預算，專門協助觀光聚落發展，期望用「錦上添花」精神，讓本身環境條件優異的觀光地區，由公部門協助發展，將觀光市場繼續擴大。