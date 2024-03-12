【時報-台北電】靜待美通膨數據，周一紐約期金續揚；因市場靜待美國二月份消費者物價通膨(CPI)數據，加強投資人對聯準會(Fed)降息的預期升溫，令金價為連8日上漲，並再度創下歷史新高位。

分析師表示，央行的買盤也對黃金構成支撐，預計今年會有多個國家購入黃金，而各國央行對黃金需求似乎將延續到今年，另外先前Fed主席鮑爾表示，對通膨數據正在小幅走低充滿信心，低利率有助於金價上漲。

終場收盤報價，4月黃金漲20.30美元，報每盎司2185.50美元，5月白銀漲跌0.03美元，報每盎司24.55美元，4月鉑金跌8.60美元，報每盎司914.80美元，6月鈀金跌17.10美元，報每盎司1025.30美元。(編輯：王思涵)(商品行情網)