說起海底撈，大家就算沒吃過，也都聽過它的大名。去年海底撈因為店員大跳洗神曲科目三暴紅，今年又挑出五名天菜男店員跳新舞曲科目四，再度將海底撈送上熱搜。很多人覺得不可思議，為什麼員工可以接受跳舞這種奇怪的工作內容？理由很簡單，就是海底撈的薪水真的挺香的！

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根據人力銀行資訊，海底撈內外場服務人員月薪大概介於3萬6到6萬之間；儲備幹部最高可領到8萬元。如果在大陸做到海底撈的店長，一個月薪水最高可領到50萬台幣。主要是因為海底撈採取了一種類似傳銷式的師徒制獎勵機制。一般海底撈店長的固定月薪約台幣18萬左右，另外還有業績獎勵，除了可以在自己的門市獲得業績提成之外，也能透過培養徒弟店長和徒孫店長來獲得其他門市的提成，提成比例約佔徒弟店、徒孫店淨利潤的3%以上。如果徒弟店夠多，而且都被評為A級的話，提成的數字就有可能超過固定月薪。但不是任何人都當得了店長。海底撈的店長都是從基層員工一步步培養起來，沒有所謂的空降店長，這樣的師徒制被認為是海底撈成功的核心競爭力，所以各分店的店長都盡可能地多培養能力品行都合格的徒弟店長，帶著他們去開拓新門市，只要徒弟徒孫成功，就能拿到豐厚的業績獎金。

很難想像海底撈這個火鍋界龍頭老大，居然是一個不懂做菜的人創立的。海底撈創辦人張勇1971年出生於四川，他在技術學校學完電焊就去工廠當工人，一個月收入只有90元人民幣(不到400台幣)，是典型的「三無」人員，沒背景、沒學歷、也沒錢。但這樣一個農村小夥子，居然在2019年以當時約台幣4329億的身家，奪下新加坡首富之位。

在開設海底撈之前，張勇曾賣過麻辣燙，但他不會下廚，只好買一本教做菜的書邊做邊學。開業一年後，他靠著兩毛錢一串的麻辣燙生意，淨賺一萬多人民幣。他決定和當時的女友，也是現在的老婆以及他的死黨，四個人合資開設一家只有四張桌子的火鍋店，並在打麻將時得到靈感，將店名取作海底撈。

「海底撈」的變臉表演讓人驚喜連連，深受不少民眾喜愛。（示意圖／林憲祥攝）

張勇知道自己的火鍋店口味普通，想要贏別人只有拚服務。所以創業初期，只要看見客人的皮鞋很髒，他就會順便幫客人擦皮鞋。之後他還推出各種服務，像是托兒服務、美甲服務等。消費者都說海底撈的服務好得太變態，根本不需要打廣告，靠著口耳相傳就變成網紅品牌。另外張勇也知道要把服務做好，員工才是最重要的一環。為了激勵員工，他還給員工的父母發工資。海底撈的員工大部分都來自貧窮的鄉村需要養家，只要在店裡做到管理職，海底撈發薪水時，一部分會發到員工戶頭裡，剩下的會匯到員工父母的戶頭，藉此吸引更多農村的年輕人來海底撈工作。除此之外，張勇還蓋了寄宿學校讓員工的子女免費就讀。如果做到店長後想離職，公司還會發大紅包，在海底撈的說法這叫嫁妝，表示員工離職是因為才華出眾有其他高就，而不是被炒魷魚。

靠著與眾不同的人性化服務和創新的管理理念，海底撈在2018年超越達美樂披薩，成為全球第五大餐飲企業。去年海底撈因為大陸疫後防控措施鬆綁，創下1816億營收，成長至少三成，淨利高達約193億台幣，成長168.3%。綜觀整個2023年，海底撈具體業務主打一個忙字。他們推出三百多款新產品，還拓展校園店、露營店等新類型的門市，還有擺攤和消夜等新業務，以及科目三和洗頭等花式服務，每次發布消息都把海底撈送上熱搜，帶來流量的同時，也帶來了客流量。2023上半年，海底撈累計接待了1億7千460萬人次的顧客，相較於2022年同期增加2880萬人次。另外海底撈也持續開拓新門市，截至2023年6月為止，海底撈在兩岸三地總共經營1382家門市，比上一年度增加了50間分店。總結海底撈之所以成功，是靠著創辦人張勇以人為本、服務為導向的企業文化和差異化的優質服務，讓它得以在紅海競爭中脫穎而出，進而樹立起強大的口碑和品牌效益。