民進黨主席、準總統賴清德將於520上任，首任內閣成員名單吸引外界關注，而新一屆立法院對蔡政府的看守內閣砲火猛烈，甚至有賴系綠委劍指數位部長唐鳳，被認為是新內閣人事的風向指標之一。最新消息傳出，唐鳳、交通部長王國材、經濟部長王美花以及已經下台的前農業部長陳吉仲，因未謹慎處理政策，遭多名親賴要角點名是大選破口，還傳出賴清德曾私下指出唐鳳表現不佳，加深外界猜測賴對內閣布局的想法。
賴清德將於520就任總統，外界關注首任閣揆人選及新內閣人事布局，而近日看守內閣表現引發朝野立委批評，除衛福部、經濟部及NCC引發在野黨針諸多批評，賴清德的嫡系子弟兵、立委林俊憲等多名綠委，更帶頭猛批數位發展部，引發外界討論。
據《鏡周刊》今（12）日報導，綠營選後曾檢討各部會表現，賴清德私下直指唐鳳表現不佳。另有多名親賴要角指出，有4個部會是大選破口，點名數位部長唐鳳沒有積極處理網路認知作戰、交通部長王國材的違規記點政策沒有體察民怨，而產業五缺問題和巴西進口蛋風波，分別讓經濟部長王美花、已經下台的前農業部長陳吉仲成為在野黨攻擊對象。
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