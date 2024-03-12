【時報記者任珮云台北報導】大陸十四屆全國人大二次會議11日舉行閉幕式，本屆「兩會」正式落幕，期間擴大消費、加速發展人工智慧、促進新能源車相關產業發展等話題引起市場熱議。

PGIM保德信大中華基金經理人陳舜津指出，根據本次中國全國人大會議公佈工作報告，內容包括六大重點，首先是設定全年GDP目標以5%的年增幅成長，第二為預定今年發行1兆人民幣的超長期特別國債，以強化國家重大戰略和重點領域安全能力建設，第三是預估今年財政收入將持續恢復成長，並將今年赤定率設定為3%，第四是擬安排地方政府專項債券3.9兆人民幣，較去年增加1000億人民幣水準；至於房地產方面，將調整房地產政策，為營建商合理融資需求提供支持，而整體中國就業狀況，新增就業目標為1200萬人以上，失業率全年目標5.5%。

陳舜津分析，除了兩會以外，中國近期的經濟數據全面揚升，包括中國1-2月出口年增幅達7.1%，遠優於市場預期的1.9%，此外，2月消費者物價指數繼1月創逾14年來最大降幅後，由黑翻紅回升至年增0.7%，儘管生產者物價指數仍較1月-2.5%擴大下滑至年減-2.7%，然出口動能與消費者物價指數似乎出現落底回穩的跡象，外資2月亦湧入96億美元資金，創近一年來最大淨流入，頗有築底跡象。