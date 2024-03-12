【時報記者任珮云台北報導】兆豐金(2886)近期股價延5日線向上，外資連續5個交易日買超，昨天盤中再觸及40元整數關卡。兆豐金112年繳出稅後淨利達332.38億元的成績單，年成長81%，集團各子公司皆有不錯的表現。為感謝集團員工的付出，兆豐金董事會通過擴大實施「員工持股信託」至集團子公司，積極提升集團員工福利，凝聚集團向心力。在今年農曆年前，兆豐金控旗下證券、票券、產險、投信及資產管理等子公司，已全數成立持股信託並交付信託資金，讓兆豐金控集團近9000名員工透過持股信託也變身為股東，同享金控獲利成長的果實。

兆豐銀行信託處擔任本次子公司持股信託的受託人，在金控董事會通過後二個月內即輔導各子公司完成持股信託開辦作業，除安排多場子公司信託2.0業務宣導培植集團員工信託觀念外，在開辦期間亦統籌規劃辦理進度，協助各子公司召集持股信託委員會發起人開會，依各子公司不同業別特性提供個別諮詢，透過兆豐銀行行之有年的員工持股信託經驗分享，也讓子公司開辦流程更加順暢。

兆豐信託處侯君儀處長表示，過去銀行提撥獎助金給參加員工持股信託的員工，定期買入兆豐金股票，而員工從每月對帳單上看到多年複利的效果，不少員工也都自願增加每月自行提撥金額，提早來準備自己的退休金。不僅如此，兆豐銀行還鼓勵年滿55歲以上的員工簽訂安養信託或有價證券信託，讓員工能在退休後將員工持股信託繼續得到信託管理，延續保障財產安全外，還能量身訂做退休所需的生活及醫療給付，或進行資產傳承規劃。這項業務創新，也讓兆豐銀行在112年獲頒金管會信託業推動信託2.0計畫評鑑「信託業務創新獎」首獎，在「增進員工福祉」上有更創新又周全的模式，展現信託業務溫暖的本質。