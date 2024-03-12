元大ETF 00940開放申購人氣強強滾，主打高股息、月月配及10元發行價受到大批散戶追捧，話題引起熱烈討論，PTT網友曬出申購100張股票的證明，還有人已將房屋抵押投入300萬資金，內行投資人則認為，這一波會讓成份股相似的ETF 00919、主要成分股長榮及發行券商元大金（元大投信）受惠，股價有望獲得拉抬。

由於發行價僅10元，券商又是老牌ETF 0050、0056的發行商元大投信，因此很多散戶都是數十張在買，光是申購首日的規模，市場推測已經突破600億，打破上周00939創下的募資紀錄，改寫歷史新頁。

話題引起PTT網友們熱烈討論，許多人分享自己申購的狀況，不乏一出手就上百張的散戶，「前公司吃飯打屁小群組買超過1000張」、「前同事這次信貸150萬加上存款50萬凹了，另一個現在同事，房貸質押300萬，一次凹了」、「我買100張根本奈米戶。」

此外，很多人也希望00940能成功抬轎個股行情，以元大金、長榮及成分股相似的ETF 00919最受到青睞，還有人預測申購資金規模會突破2千億，「我的47張均價22的919等抬轎超爽」、「挑戰規模最快2000億」、「難怪我元大金一直漲」、「直接買元大金好了。」