【時報記者任珮云台北報導】近期日本央行官員的發言令市場猜測可能提前取消負利率的時點。上周日本央行行長植田和男表示，潛在通膨率上升至2%的可能性「繼續在逐漸增加」。據日媒報導，日本央行9名董事會成員中，至少有一名可能會在本月的政策會議上表示，取消負利率是合理的。這令市場開始猜測日本央行可能最早於3月便結束長達8年的負利率政策。此前美元兌日元已在150左右盤整多日，上周開始美元兌日元持續下降、截至上周五已跌破148。

瑞銀財富管理投資總監辦公室認為，日本央行更有可能在4月26日的貨幣政策會議上取消負利率政策，而非3月19日會議。因為只有在3月份貨幣政策會議過後，才能獲得關於通脹趨勢的關鍵資訊。日本央行此前曾表示，工資增長對持續的通膨至關重要。首輪針對大型企業的「春鬥」工資談判（管理層和工會之間）將於3月15日結束，而接下來針對小型企業的兩輪談判將分別於3月22日和4月4日結束。超過一半的公司將在第二輪揭曉其決策。此外，4月1日公佈的2024年第一季度短觀商業調查結果，預計將為日本央行提供有關企業部門狀況和強勁工資增長可持續性的更多資訊。

瑞銀預計日本央行將在2024年剩餘時間內將利率保持在接近零的水準，但市場預期在取消負利率政策後，日本央行將進一步加息15個基點。雖然在缺乏貨幣緊縮政策的情況下，瑞銀認為日本股市將得到小部分支撐，但更關鍵的驅動因素可能來自監管機構要求改善公司治理的壓力，尤其是交叉持股的平倉。

瑞銀對日本股市整體保持中性觀點，但看好大型銀行股和房地產股。銀行是最大的交叉持股股東之一，對美元兌日元的波動更加習以為常—隨著美聯儲和日本央行之間相對政策立場的差距不斷變化，這種波動可能會持續下去。至於美元兌日元，預計未來三個月匯率將在145-152的寬幅區間內震盪。比起日本央行，未來美聯儲的政策舉措可能是該貨幣對更重要的驅動力。