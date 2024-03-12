【時報-台北電】需求前景攀升，周一大阪期膠續漲2%；數據顯示，10月至12月日本經濟月增0.4%，優於原先預期的收縮0.4%，此外世界貿易組織上周表示，預計2024年初全球貨物貿易將持續逐步復甦，樂觀需求前景提振了投資人情緒，終場大阪期膠續漲2%；其中大阪交易所OSE橡膠8月期貨漲2%，報每公斤319.1日圓；新加坡交易所SICOM橡膠4月期貨跌1.5%，報每公斤161.40美分；上海交易所SHFE橡膠5月期貨跌1.2%，收於每噸14080元人民幣。

亞洲現貨市場漲跌互見，係因受到令吉兌美元走強的影響，且中國的消費者物價指數在6個月內首次上漲，為世界第二大經濟體提供了一些喘息的機會，令其中泰國橡膠RSS-3曼谷FOB漲2.7%，報每公斤90.73泰銖；馬來西亞橡膠SMR5L號吉隆玻FOB跌0.6%，現貨價每公斤167.55美分。(編輯：王聖為)(商品行情網)