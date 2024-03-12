【時報編譯張朝欽綜合外電報導】受到科技股遭拋售的影響，歐股周一收市下跌；同時在美國本周稍晚公布通膨數據之前，投資人變得較為謹慎。
周一泛歐Stoxx 600指數收盤跌1.77點或0.35%，為501.49點。歐股在上周五再創盤中新高。
科技股指數跌2%，成為基準指數最大拖累。其中晶片製造零件供應商貝思半導體(BE Semiconductor)跌8.9%，由於擔心新技術混合鍵結的採用將延遲，讓貝思的跌幅居冠歐股。
重量級的權值股艾司摩爾(ASML)跌4.2%，報884.5歐元。
繼上周五美國公布就業增長加快之後，市場焦點轉向周二的美國CPI數據，以找尋聯準會的降息線索。
eToro全球市場策略師Ben Laidler說，上周五美國優異的就業報告表現，加深人們的感覺，認為周二的通膨會過熱，而這也是歐股會下跌的另一原因。
被視為歐元區基準的德國10年期公債殖利率在上周大跌之後，周一則小幅上揚，並給股市帶來壓力。
歐洲的工業股跌0.8%，礦業股也跌0.4%。
Laidler說，礦業股是對美元債券殖利率最敏感的資產之一；此外在美國CPI公布之前，我們也看到一些獲利了結。
投資人也關注周三將公布的歐元區一月工業生產數據。
在個別股票表現方面，德國房地產公司LEG不動產公布全年業績好於預期，並將派發高於預期的股息，推動股價上揚5.1%。
義大利電信(TIM)計畫出售固網業務，公布計畫建立的合資公司的現金流、債務水準等詳細資訊，未能說服投資人，股價因而大跌4.6%。
義大利公用事業公司A2A簽署13億美元收購協議，要購買Enel的部分電網業務，股價因此下跌3.6%。
葡萄牙的右翼民主聯盟贏得大選，但沒贏得執政的多數，葡萄牙PSI指數仍上漲0.1%。
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