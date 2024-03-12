【時報-台北電】貨盤不減，周一BDI指數連3紅；因太平洋及巴西航線的鐵礦石貨盤不減，且西非等航線運輸需求也有較好表現，令海岬型及巴拿馬型運價合計增加近870美元，致終場波羅的海乾散貨BDI指數呈連續3個交易日收紅。

其中波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)上漲32點，收2377點，漲幅1.4%；海岬型運費指數(BCI)上漲69點，收4314點，漲幅1.6%；其平均日租金為每艘35780美元，增579美元。

巴拿馬極限型運費指數(BPI)上漲32點，收作1893點，漲幅1.7%，其平均日租金為每艘17040美元，增加290美元；超輕便極限型運費指數(BSI)下跌2點，收作1316點，跌幅0.2%。(編輯：王聖為)(商品行情網)