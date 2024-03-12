【時報-台北電】根據中國外匯交易中心最新數據顯示，今日人民幣匯率中間價為7.0963元，較前一交易日升值0.06分。

中國人民銀行授權中國外匯交易中心公布，2024年3月12日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為：1美元對人民幣7.0963元，1歐元對人民幣7.7782元，100日元對人民幣4.8568元，1港元對人民幣0.90731元，1英鎊對人民幣9.1208元，1澳大利亞元對人民幣4.7117元，1新西蘭元對人民幣4.4000元，1新加坡元對人民幣5.3469元，1瑞士法郎對人民幣8.1120元，1加拿大元對人民幣5.2835元，人民幣1元對1.1358澳門元，人民幣1元對0.66003馬來西亞林吉特，人民幣1元對12.7303俄羅斯盧布，人民幣1元對2.6274南非蘭特，人民幣1元對183.68韓元，人民幣1元對0.51640阿聯酋迪拉姆，人民幣1元對0.52731沙特里亞爾，人民幣1元對50.8597匈牙利福林，人民幣1元對0.55202波蘭茲羅提，人民幣1元對0.9611丹麥克朗，人民幣1元對1.4384瑞典克朗，人民幣1元對1.4684挪威克朗，人民幣1元對4.50361土耳其里拉，人民幣1元對2.3682墨西哥比索，人民幣1元對4.9712泰銖。(編輯：廖小蕎)

美降息 陸將推增量政策擴內需
《大陸金融》人民幣升值3.39分 中間價7.0644元
傳大陸國有大行買入美元 緩和人民幣升勢
在岸人民幣收升108基點 報7.0552元
#人民幣 #中間價 #中國外匯交易中心 #人民幣匯率 #大陸金融
透過Google新聞追蹤旺得富