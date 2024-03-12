大陸央視報導，中國自主設計建造的亞洲第一深水導管架 「海基二號」 12 日將在廣東珠海高欄港裝船，準備運往珠江口盆地進行海上安裝。

導管架相當於固定式海上油氣平台的「地基」，用於支撐海上油氣平台的龐大身軀，是世界範圍內應用非常廣泛的一種海洋油氣開發裝備。

中國海油官方數據顯示：「海基二號」導管架總高 338.5 米，總重達 3.7 萬噸，使用高強度鋼超過 2 萬噸（接近大陸國家體育場「鳥巢」的鋼結構總重），這是大陸國產高強度鋼在海洋工程中大規模應用的首個應用案例。

官方指出，「海基二號」的建造，不僅刷新了結構高度、重量、作業水深、建造速度等多項亞洲紀錄，還標誌著中國深水超大型導管架平台自主設計建造能力已達到世界領先水準，對保障中國能源安全，實現高水準海洋科技自立自強具有重要意義。

「海基二號」深水導管架平台建成後，其總高度達 428 米，總重量超 5 萬噸，將成為亞洲最高的海上油氣生產平台，應用于距離香港東南約 220 公里、水深約 325 米的海域，實現億噸級深水老油田 —— 流花 11-1／4-1 油田的二次開發。

據中國海油「海基二號」建造專案經理王民鋒指出，項目在國內導管架平台建造中首次大規模使用 S420 高強鋼，在提升強度的同時大幅降低結構總重，攻克超大型深水導管架自主設計、超大噸位結構物聯合吊裝、高強鋼焊接工藝自主開發等技術難題，在 300 米以上水深導管架平台設計建造技術領域走在亞洲前列。