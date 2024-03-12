據澎湃新聞報導，香港「撤辣」後第二周，香港樓市熱度持續。根據中原地產監測數據，中原地產十大屋苑上週末（3月9日、3月10日）成交量創3年新高；一手市場方面，在撤辣不足十天已錄超過1500宗成交，香港一手及二手市場皆旺。
今年2月28日，中國香港特區政府財政司司長陳茂波發表2024至2025財政年度特區政府《財政預算案》，其指出，即日起撤銷所有住宅物業需求管理措施（俗稱「辣招」），即所有住宅物業交易無須再繳付額外印花稅、買家印花稅和新住宅印花稅。
機構：市場已消化大量筍盤，有賣家開始反價
所謂「辣招」，主要是指香港對樓市的一種需求管理措施，即以額外印花稅來打擊短期炒賣活動、買家印花稅來遏抑外來需求以及新住宅印花稅來減少投資需求。
機構監測信息顯示，在辣招打壓下，香港住宅物業交投量不斷萎縮。以中原地產統計的十大屋苑為例，成交量由「辣招」前超過1萬宗，減少至去年僅2000多宗，與1997年近2萬宗相比，更大跌近九成。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，中原地產統計的十大屋苑中，東湧映灣園跌幅最大，2010年全年成交多達983宗，去年跌至只有124宗，大跌87％；其次是沙田第一城，成交量由2010年的1887宗，跌至去年285宗，跌幅85％。曾有「炒家天堂」之稱的天水圍嘉湖山莊，2010年全年錄2243宗成交，去年僅392宗，跌幅達83％。值得一提的是，1997年高峰期，嘉湖山莊全年成交量多達4227宗，為全港成交之冠。
官方也關注到樓市下行的壓力。陳茂波在2月28日公開指出，2023年，香港住宅物業市場在息口上升及外圍環境充滿不確定性的情況下，市場氣氛自去年中起十分審慎。樓價全年下跌7％，交投量縮減5％至約4.3萬宗的低水平。非住宅物業市場大致如此。「我們認為在當前的經濟及市場情況下，有關措施已無需要。」
由此，香港推行了14年的樓市「辣招」全面撤銷。
撤辣後，香港房地產市場信心回升，一二手房成交均明顯上漲。其中，中原地產住宅部短短兩天（2月28及29日）內促成多達93宗新盤及二手買賣，即平均每日約47宗，相比撤辣前的2月平均每天16宗，急升近兩倍。
從第二周市場迴響來看，香港樓市熱度仍在持續。
根據中原地產監測數據，中原地產十大屋苑在上週末（3月9日、3月10日）錄得37宗成交，按周再升48％，成交量創逾3年新高。其中，新界區成交佔比達60％，「沙田第一城」錄得10宗成交，屬屋苑接近4年來同期最旺。
陳永傑表示，樓市撤辣後第2個週末，十大屋苑成交量重上30多宗水平，創3年來同期新高，對上高位為2021年2月中的週末，錄37宗成交，「撤辣」使得樓市重回正軌，換樓鏈亦隨之啓動，不少買家怕遲買會貴，入市決定明顯加快。
根據中原地產公佈的數據，新界區3大指標屋苑沙田第一城、嘉湖山莊及映灣園在上週末合共錄得23宗成交。中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，全面撤辣後交投暢旺，市場上已消化大量筍盤，現在部分買家需要追價入市。
從案例來看，中原地產新界東豪宅白石角第二分行副分區營業經理徐家倫表示，撤辣令樓市重回正軌，最新成交的大埔白石角的嘉熙3房，日前反價2萬港元成交。
一手市場方面，機構監測數據顯示，上週末(3月9日、3月10日)錄得超過300宗一手成交，包括有沙田樓盤單日售出73套。
另據中原地產數據，在撤辣不足十天，一手房已錄超過1500宗成交。其中，作為撤辣後首個新盤，恆地旗下長沙灣巴域街新盤Belgravia Place於3月11日加推24套，當日全數出售，涉資1.66億港元。 該樓盤自3月3日開售以來已累計出售367套，套現逾19.77億港元。
大陸樓市購買力會被香港分流嗎？
香港此次全面撤辣，對於大陸買家而言，也是一大利多。
中原地產方面表示，香港豪宅市場多年來吸引不少外來資金，尤其是大陸客，但過去10年政府為壓抑樓市及外來需求，於2012年起先後推出「買家印花稅」及「新住宅印花稅」，向來港買樓的非本地或公司買家（以公司名義入市），開徵高達30％的重稅。即使去年施政報告「半撤辣」，將兩項辣稅的稅率分別降至7.5％，但仍要支付15％的稅費。
美聯物業也指出，對於大陸買家或公司買家，在撤銷辣招之前在香港購買物業需要繳付樓價共15％的買家印花稅和新住宅印花稅，撤辣後只需繳付從價印花稅，視乎物業價值由100港元到樓價4.25％不等。
以1000萬港元的物業為例，非本地買家現在只需要繳付37萬港元從價印花稅，較原先辣稅共150萬港元，節省了113萬港元。假若非本地買家或公司買家購買一間價值1億港元超級豪宅，原先辣稅共1500萬港元，現時更可節省1075萬港元的辣稅，只需要繳付425萬港元的從價印花稅。
另一方面，住宅買賣也不再設有2年期的轉售限制，購入物業後任何時間出售，無須再繳交樓價10％至20％的額外印花稅稅項。
一系列撤辣動作下，也吸引了不少大陸客戶。據中新經緯報導，香港當地中介表示，近期大陸客人的諮詢特別多，不少大陸客戶搭飛機或者坐高鐵來買房。同時，有中介公司還專門成立了「普通話專組」來對接大陸客戶。
中原地產華南區總裁兼深圳中原總經理鄭叔倫指出，「香港撤辣後，成交量是立馬有反應的。從第一波成交客群來看，大陸客戶的所佔比例還是比較高的，很多客戶之前一直在關注香港市場，但考慮到稅費比較高，也一直猶豫不決，稅費一免他們就馬上下手了。我們這邊也接了很多的諮詢，撤辣後有超過30多組的客戶安排帶看，這也是後續香港樓市的新增客戶。」
對於香港撤辣後是否會分流大陸客戶的提問，鄭叔倫認為，「購買房產第一考慮是居住，在香港居住，回來深圳工作，這個不太現實。剛需購買房產主要為生活所需，肯定不會跑去香港。部分投資為主的客戶在香港新政下會考慮香港房產，但其實深圳和香港房產的價格差距還是蠻大的，一些客戶去香港後發現很多新房一房的價格在600萬港元以上，不一定能真正吸引投資客。」
美聯物業全國研究中心總監何倩茹認為，「短期內，我覺得對深圳樓市來講會是一個利空因素，部分客戶會被吸引過去，特別是高端客戶。但長期來看，去香港購房的客戶有比較特定的群體，比如到香港居住、工作、求學，甚至投資等，而這些客戶其實一直都存在，也不是非此即彼的人群，因此並不需要太擔心。」
何倩茹認為，「香港特區政府這次是搶先出台搶人才、搶資金的政策，不但深圳，大陸其他城市都應該重視。我認為，深圳還是應該參考香港的做法，全面放開對樓市的管控措施，這樣才更利於吸引人才、留住人才。」
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