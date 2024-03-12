月配息ETF巨嬰00940，昨（3/11）募集首日，就傳吸金逾645億元，超過00939募集的518億元，但元大低調未證實，市場看好18日開獎時，可能以千億規模誕生。財經部落客「碎念女子」表示，昨券商一度被搶到當機，可多市場有多狂熱， 但她不認同00939、00940將抬轎00919，因為這3檔成分股雖有重複，但持股家數不同，00939、00940會更分散，就算規模大也很難影響股價。
碎念女子在臉書表示，昨（3/11）天開始正式募集的元大台灣價值高息ETF（00940）幾乎佔據了新聞版面，女子先簡單再談談這檔募集中的ETF。
從網路新聞跟社群來看，確實一早就可感受到這檔產品的熱度，女子自己有國泰證券帳戶，看到大家說00940被搶到當機，大概到接近中午時才恢復正常，其他證券商也零星有看到一度當機的消息，可見台灣人對元大出的高股息非常具有信心。
不過，同時也看到網傳一些梗圖，指統一台灣高息動能（00939）、00940的募集金額，會幫群益台灣精選高息（00919）「抬轎」，女子倒覺得，這應該只是投信業者之間互相競爭放出來的消息。
00919有30檔，00939有40檔，00940有50檔，持股分散難影響股價
畢竟00939、00940目前都只有公布10檔成分股，完整的成分股會在掛牌上市當天下午，才會從投信業者網站上看到，針對網傳「抬轎」之說，確實有一些成分股相似，不過大家也別忘記，00919成分股比較集中，只有30檔；00939有40檔、00940更是有50檔成分股。
其中00940成分股的持股比重分散性高，其實規模再大，大概也不會影響單一個股股價太多（提醒ETF是買一籃子股票喔）。而另一點是女子昨天看「Emmy追劇時間」會員影片部分認同的，是美股接下來面臨經濟數據放緩、有降息機會，資金將可能重返亞洲，因此台股、日股，可能要往下探的機會都不高。
至於女子看法比較不同的地方是，「高股息ETF」持有的「權值股」機率都不會太高，目前除了聯發科以外，只有幾檔個股是大家都持有的（當然完整名單還是要等00939跟00940正式掛牌上市後才知道）。
也因此女子自己的觀察，雖然內有這些熱門ETF資金支撐、也有外資進入，但是哪些類股漲跌目前還很難看出，尤其以外資的屬性來看，往往是從元大台灣50（0050）或權值股（也就是0050成分股）來投資的機會是比較高的。
※免責聲明：本文獲得《碎念女子》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
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