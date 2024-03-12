00939（統一台灣高息動能）、00940（元大台灣價值高息）等2檔台股高息ETF新兵捲走逾千億元資金，全台存股族都暴動了！觀察台股目前已掛牌的17檔高息ETF，其中竟有2檔今年以來股價不漲反跌，漲幅超過2位數的，共有00919、00730、00900、00927、00915等5檔，讓投資人真正息差雙收。

統計至3月8日止，17檔台股高ETF受益人增加46萬8835人，規模增加1773.32億元，總受益人來到434萬8863人、總規模1.03兆元，對照56檔台股ETF，占比分別高達67%、64%。

進一步觀察這17檔ETF的表現，今年來受益人增加最多的前5名分別是00919（群益台灣精選高息）、00929（復華台灣科技優息）、00878（國泰永續高股息）、0056（元大高股息）、00927（群益半導體收益），規模增加最多則是00919、00929、0056、00878、00918（大華優利高填息30）。

再以今年來績效表現來看，00919上漲16.58%表現最好，其他依序為00730（永豐ESG低碳高息）上漲12.05%、00900（富邦特選高股息30）上漲11.47%、00927（群益半導體收益）上漲11.43%、00915（凱基優選高股息30）上漲10.05%，漲幅都超過2位數。

但提醒00701（國泰股利精選30）與00907（永豐優息存股）等2檔，今年以股價不漲反跌，分別下跌2.91%、1.14%。

群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，目前市面上共有17檔高息ETF可供選擇，投資人可依照不同理財目的需求以及配息時間搭配做選擇。

11日雖然大盤在創新高後拉回整理，但從存股角度來看，指數的跌勢卻也創造出新的契機，存股族則可利用台股逢低布局，增加存股張數與減低持有成本。穩健投資人可以台股高息ETF為核心配置穩固資產，參與台股中長期投資契機。

想同步追求股息與報酬雙高的目標，搭上台股景氣復甦行情順風車，國泰永續高股息ETF經理人游日傑則認為，龍年資金可望回籠帶動成交動能加溫，有利台股展開另波行情，加上台灣製造業已築底反彈，資通訊與視聽產品出口更是先行，在AI人工智慧商機熱絡帶動下，台股上攻動能充足，建議可透過台股ETF把握行情，若有現金流需求的退休族或投資人，則可鎖定高股息ETF。

對有股民擔心高息ETF股價漲多，是否不適合此時進場，游日傑表示，股市高、低點難掌握，縱使股市老手都有誤判的時候，建議新手存股族先透過「定期定額」建立基本部位，待經驗較多時，再適時單筆低點加碼，這樣也不會因遲遲等不到「低點」，而損失時間複利的機會。

但也有達人提醒，月月配 ETF，雖然可以為荷包加薪，但投資人在購入前還是需要考量 ETF 淨值走勢，以及券商的折溢價管理（指 ETF 實際價格與市價差異，可以在各發行券商查到），才能達到既賺利差、又賺利息的雙重效果。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。