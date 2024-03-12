【時報-台北電】2024年2月營收金控公司表現如何？哪些公司繳出佳績？成為存股族關注的焦點，時報資訊不斷電連續整理報導！截至11日累計14家金控公司已公布營收成績單，根據統計，7檔累計營收創同期新高，單月營收王及單月成長王為國泰金(2882)新光金(2888)；累計營收王及累計成長王則為國泰金(2882)富邦金(2881)；法人掃貨王則由開發金(2883)搶下。

營收金額表現上，「單月營收」國泰金(2882)以380.98億元稱霸，「累計營收」國泰金(2882)以720.54億元居冠。年成長幅度表現上，「單月」由富邦金(2881)以年成長244.85%排第一、第一金(2892)以年衰退3.68%居末；「累計」由富邦金(2881)以年成長172.37%表現最佳。法人籌碼方面，近10日三大法人最愛掃貨標的為開發金(2883)，買超張數達4.21萬張、買超金額為5.70億元。近10日慘淪三大法人最大提款機為新光金(2888)，賣超張數達4.23萬張、賣超金額為3.46億元。

●金控營收績效龍虎榜：(以單月YoY排序)

1.富邦金(2881)2月營收256.31億元，年增244.85%、月減33.58%，累計營收642.18億元，年增172.37%，近10日三大法人買超1.31萬張、買超金額8.90億元。

2.開發金(2883)2月營收75.13億元，年增228.92%、月增21.21%，繳出月增年增雙成長佳績；累計營收137.11億元，年增72.67%，近10日三大法人買超4.21萬張、買超金額5.70億元。

3.國泰金(2882)2月營收380.98億元，年增186.95%、月增12.20%，繳出月增年增雙成長佳績；累計營收720.54億元，年增80.26%，近10日三大法人賣超0.08萬張、賣超金額0.22億元。

4.中信金(2891)2月營收149.63億元，年增96.83%、月減23.96%，累計營收346.40億元，年增118.93%，近10日三大法人買超3.04萬張、買超金額9.12億元。

5.新光金(2888)2月營收63.83億元，年增92.87%、月增50.90%，繳出月增年增雙成長佳績；累計營收106.12億元，年增87.50%，近10日三大法人賣超4.23萬張、賣超金額3.46億元。

6.玉山金(2884)2月營收46.00億元，年增27.29%、月減31.16%，創單月同期新高、累計營收112.82億元，年增14.12%，創同期新高；近10日三大法人買超0.46萬張、買超金額1.34億元。

7.兆豐金(2886)2月營收68.52億元，年增19.62%、月減13.42%，創單月同期新高、累計營收147.67億元，年增23.72%，創同期新高；近10日三大法人買超2.24萬張、買超金額8.82億元。

8.元大金(2885)2月營收87.23億元，年增18.43%、月減17.47%，累計營收192.92億元，年增28.38%，近10日三大法人買超1.33萬張、買超金額3.89億元。

9.永豐金(2890)2月營收46.62億元，年增17.14%、月減22.55%，創單月同期新高、累計營收106.81億元，年增29.64%，創同期新高；近10日三大法人買超1.48萬張、買超金額2.99億元。

10.合庫金(5880)2月營收45.74億元，年增7.28%、月減24.05%，創單月同期新高、累計營收105.96億元，年增15.67%，創同期新高；近10日三大法人買超0.07萬張、買超金額0.19億元。

11.台新金(2887)2月營收67.31億元，年增6.57%、月減18.54%，創單月同期新高、累計營收149.94億元，年增16.39%，創同期新高；近10日三大法人賣超1.34萬張、賣超金額2.28億元。

12.華南金(2880)2月營收47.42億元，年增4.37%、月減20.35%，創單月同期新高、累計營收106.95億元，年增16.24%，創同期新高；近10日三大法人買超0.08萬張、買超金額0.20億元。

13.國票金(2889)2月營收6.04億元，年減2.40%、月減21.14%，累計營收13.70億元，年增17.11%，近10日三大法人買超0.58萬張、買超金額0.72億元。

14.第一金(2892)2月營收55.88億元，年減3.68%、月減15.90%，累計營收122.33億元，年增2.49%，創同期新高；近10日三大法人賣超1.70萬張、賣超金額4.55億元。(編輯：財經內容中心)

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