【時報-台北電】2024年2月上市櫃營收哪些公司不但營收雙成長，且為外資投信同步鎖定的「土洋齊拱股」？「時報資訊」不斷電連續整理報導！截至11日累計1820家公司已公布營收成績單，貨櫃大哥長榮(2603)京城銀(2809)建國(5515)等3檔個股單月營收除繳出月增、年增雙成長的好成績外，更因各擁業績成長題材，近10日躍居外資及投信同步鎖定買超的簇擁標的。

2月營收繳出月增、年增雙成長個股共計212檔大多分布在觀光業、生醫業及通網業等類股。進一步篩選近10日外資、投信同步買超的「土洋齊拱股」，上市公司計有3檔。外資及投信同步買超股，依合計買超張數排序，上市公司依序為長榮(2603)京城銀(2809)建國(5515)

3檔營收雙增土洋齊拱股，再進一步觀察其近10日股價波段表現，上市個股以京城銀(2809)漲16.71%，表現最為突出，第二與第三名分別為建國(5515)長榮(2603)，分別上漲13.07%及上漲12.85%；顯見業績雙成長股，挾帶基本面、籌碼面雙優題材，躍居成為盤面指標，短線股價亦相對有表現。

●2月營收雙成長，土洋齊拱股排行：

※上市個股

1.長榮(2603)近10日外資及投信分別買超0.20萬張及3.36萬張，合計買超3.56萬張、買超61.90億元；近10日波段漲12.85%。

2.京城銀(2809)近10日外資及投信分別買超0.93萬張及0.09萬張，合計買超1.02萬張、買超4.59億元；近10日波段漲16.71%。

3.建國(5515)近10日外資及投信分別買超0.20萬張及0.00萬張，合計買超0.20萬張、買超0.37億元；近10日波段漲13.07%。

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