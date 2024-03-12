【時報-台北電】盤點2024年2月上市櫃累計營收寫新猷，且殖利率豐碩之高顏「殖」股，股價有望戰勝大盤，挑戰股利股價雙贏，「時報資訊」一網打盡，不斷電連續整理報導！截至11日共1820家公司已公布營收成績單，其中327家累計營收創歷史新高，上市公司計有175檔、上櫃公司計有152檔。上市櫃權重股，潤泰新(9945)大樹(6469)愛山林(2540)等41檔5年平均殖利率逾5%，其中更有9檔5年平均殖利率高達10%以上。

累計營收寫新猷個股中，篩選上市300大、上櫃100大市值股，5年平均殖利率>5%共41檔，依殖利率排序，前20大分別為潤泰新(9945)大樹(6469)愛山林(2540)鈊象(3293)裕融(9941)潤弘(2597)富邦媒(8454)聯華(1229)材料-KY(4763)聯華食(1231)健喬(4114)永信建(5508)昇佳電子(6732)統一證(2855)合一(4743)聖暉*(5536)台新金(2887)玉山金(2884)朋億*(6613)聯邦銀(2838)

近10日加權指數漲4.43%、上櫃指數漲0.83%，進一步分析上市櫃權重股累計營收創新高，且5年平均殖利率逾5%的個股，近10日股價波段表現勝大盤，其中上市個股以潤弘(2597)漲逾21.07%，表現最為搶眼，統一證(2855)亞力(1514)名列第二及第三名，分別為漲17.57%及漲16.20%。上櫃個股鈊象(3293)以漲逾26.06%，拔得頭籌，其次為永信建(5508)朋億*(6613)，分別為漲10.44%及漲9.64%；上市櫃權重股在業績繳出漂亮成績單，殖利率豐碩，股價又表現相對大盤強勢下，有望持續吸引市場的目光，挑戰股利股價雙贏。

●累計營收登天，5年平均殖利率>5%排行：

※上市個股前十大

1.潤泰新(9945)殖利率達25.21%，近10日波段跌0.82%。

2.愛山林(2540)殖利率達21.80%，近10日波段漲6.64%。

3.裕融(9941)殖利率達14.23%，近10日波段跌14.16%。

4.潤弘(2597)殖利率達13.79%，近10日波段漲21.07%。

5.富邦媒(8454)殖利率達13.42%，近10日波段跌6.50%。

6.聯華(1229)殖利率達10.80%，近10日波段漲5.85%。

7.材料-KY(4763)殖利率達10.25%，近10日波段漲5.29%。

8.聯華食(1231)殖利率達9.97%，近10日波段漲5.98%。

9.統一證(2855)殖利率達7.41%，近10日波段漲17.57%。

10.台新金(2887)殖利率達7.20%，近10日波段漲2.89%。

※上櫃個股前十大

1.大樹(6469)殖利率達22.28%，近10日波段漲0.49%。

2.鈊象(3293)殖利率達18.48%，近10日波段漲26.06%。

3.健喬(4114)殖利率達9.10%，近10日波段跌2.34%。

4.永信建(5508)殖利率達8.62%，近10日波段漲10.44%。

5.昇佳電子(6732)殖利率達7.89%，近10日波段跌10.50%。

6.合一(4743)殖利率達7.35%，近10日波段跌3.40%。

7.聖暉*(5536)殖利率達7.21%，近10日波段跌6.13%。

8.朋億*(6613)殖利率達6.94%，近10日波段漲9.64%。

9.力致(3483)殖利率達6.07%，近10日波段跌6.36%。

10.北基(8927)殖利率達5.83%，近10日波段漲2.68%。(編輯：邱致馨)

※以上殖利率係以息值與權值合併計算。

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