【時報-台北電】2024年2月上市櫃營收哪些公司創下歷史最旺2月營收，且為盤面上人氣熱門競逐標的？「時報資訊」不斷電連續整理報導！截至11日累計1820家公司已公布營收成績單，共計236家創下歷史最旺2月營收，其中緯創(3231)台積電(2330)華泰(2329)等個股，單月業績不但改寫歷史同期之最，且各擁題材，躍居盤面上人氣的熱門焦點，近10日上市最強人氣王為緯創(3231)，累計成交90.93萬張；上櫃則為新復興(4909)，累計成交18.71萬張。台積電近10日更是獲三大法人買超10萬餘張，挹注737.92億元。

2月營收創同期新高個股，上市公司計有121檔、上櫃公司計有115檔，大多分布在生醫業、半導體及金融業等類股。在成交量方面，因業績題材受矚目躍居短線盤面上熱門股標的，依近10日成交量排序，上市公司前10大個股分別為緯創(3231)台積電(2330)華泰(2329)長榮航(2618)英業達(2356)玉山金(2884)士電(1503)技嘉(2376)華航(2610)森崴能源(6806)。上櫃公司前10大個股分別為新復興(4909)兆利(3548)欣銓(3264)宏捷科(8086)康和證(6016)亞通(6179)中裕(4147)佳邦(6284)台星科(3265)福邦證(6026)

最旺2月營收股，上市櫃人氣前30%個股，進一步觀察法人近期動態，三大法人近10日偏多站在買方個股，上市公司以台積電(2330)台中銀(2812)長榮航(2618)法人買超最為踴躍，分別掃入10.02萬張、2.77萬張及2.71萬張。上櫃公司鎖定標的則為康和證(6016)福邦證(6026)正德(2641)，分別買超0.85萬張、0.71萬張及0.60萬張。上市櫃台積電(2330)康和證(6016)等個股，在各擁題材業績有底氣，盤面人氣交易相當熱絡，加上有法人加持，可望成為攻守兼備標的，持續吸引盤面資金聚攏。

●2月營收創同期新高，人氣爆棚股排行：

※上市個股前五大

1.緯創(3231)近10日成交量90.93萬張；近10日三大法人賣超1.81萬張、賣超金額19.76億元。

2.台積電(2330)近10日成交量62.37萬張；近10日三大法人買超10.02萬張、買超金額737.92億元。

3.華泰(2329)近10日成交量38.09萬張；近10日三大法人賣超3.76萬張、賣超金額26.90億元。

4.長榮航(2618)近10日成交量37.30萬張；近10日三大法人買超2.71萬張、買超金額8.76億元。

5.英業達(2356)近10日成交量29.59萬張；近10日三大法人買超0.99萬張、買超金額5.49億元。

※上櫃個股前五大

1.新復興(4909)近10日成交量18.71萬張；近10日三大法人買超0.24萬張、買超金額1.61億元。

2.兆利(3548)近10日成交量13.35萬張；近10日三大法人買超0.44萬張、買超金額12.31億元。

3.欣銓(3264)近10日成交量10.71萬張；近10日三大法人買超0.11萬張、買超金額1.19億元。

4.宏捷科(8086)近10日成交量9.48萬張；近10日三大法人買超0.08萬張、買超金額1.31億元。

5.康和證(6016)近10日成交量8.34萬張；近10日三大法人買超0.85萬張、買超金額1.32億元。(編輯：廖小蕎)

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