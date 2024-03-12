【時報-台北電】2024年2月上市櫃營收哪些公司不但創下單月歷史新高，且為法人積極壓寶對象？「時報資訊」不斷電連續整理報導！截至11日累計1820家公司已公布營收成績單，共計14家單月營收創歷史新高，其中鈊象(3293)辛耘(3583)視陽(6782)等個股，業績一把罩深受法人青睞，近10日上市吸金王由辛耘(3583)搶下，法人累計砸入銀彈5.28億元，買超0.16萬張；上櫃則為鈊象(3293)，累計吸金12.22億元，法人買超0.13萬張，近10日波段漲26.06%。

14檔單月營收創歷史新高個股，上市公司計有6檔、上櫃公司計有8檔，大多分布在觀光業、文創業及生醫業等類股。在法人買超方面，業績題材火爆亦成為法人積極鎖定的標的，依近10日法人「百萬級」銀彈壓寶股排序，上市公司依序為辛耘(3583)視陽(6782)隆大(5519)，買超金額介於5.28億元~0.26億元。上櫃公司依序為鈊象(3293)易飛網(2734)寬宏藝術(6596)，買超金額介於12.22億元~0.07億元。

上市櫃單月營收新高股，法人重金壓寶前段班個股，進一步觀察股價表現，近10日股價表現勝大盤個股，其中以鈊象(3293)表現最為亮眼，波段漲幅逾26.06%，寬宏藝術(6596)易飛網(2734)分居二、三名，分別上漲16.57%及上漲3.33%；鈊象(3293)等個股不但2月營收創下歷史新高，更有法人買超加持，且短線股價相對有表現，可望成為盤面上聚焦的標的。

●營收登天，法人重金壓寶股排行：

※上市個股

1.辛耘(3583)近10日三大法人買超金額5.28億元、買超0.16萬張；近10日波段漲0.72%。

2.視陽(6782)近10日三大法人買超金額1.48億元、買超0.06萬張；近10日波段漲2.17%。

3.隆大(5519)近10日三大法人買超金額0.26億元、買超0.07萬張；近10日波段漲1.84%。

※上櫃個股

1.鈊象(3293)近10日三大法人買超金額12.22億元、買超0.13萬張；近10日波段漲26.06%。

2.易飛網(2734)近10日三大法人買超金額0.08億元、買超0.02萬張；近10日波段漲3.33%。

3.寬宏藝術(6596)近10日三大法人買超金額0.07億元、買超0.01萬張；近10日波段漲16.57%。(編輯：廖小蕎)

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