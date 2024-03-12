【時報-台北電】市場觀望本周發布的重磅數據，周一美股除道瓊小升外全走跌，費半指數表現尤其疲弱下挫1.36%，部分晶片股延續近日的跌勢，輝達跌2%、台積電ADR重挫5%。昨日暴跌千點的日股早盤仍殺低逾400點，今日台指期雖開漲0.05%、電子期開跌0.06%、金融期開漲0.05%，台股仍在台積電(2330)跳空開低9元至757元拖累下，包括聯電(2303)、聯發科(2454)同步走疲，鴻海(2317)逆勢揚升4%，盤初包括AI指標股緯創(3231)、緯穎(6669)、廣達(2382)、技嘉(2376)、華通(2313)等跟進走揚，帶領指數以19672點開低後震盪向上拉抬，盤中一度由黑翻紅，力撐指數維穩19700關及5日線之上。

台股昨日由台積電及日月光等權值股帶頭拉回，台積電下跌18元收766元，市值從20兆元縮為19.86兆元，加權指數終場下跌59點收19,726點，成交量縮減至近六日最低4,143億元。外資轉賣超46億元，三大內資同步買超87億元，多頭強守5日線。今日台積電續弱，一度下殺至574元，失守5日線。法人指出，台股挾類股良性輪漲等七大利多訊號，3月向2萬點續攻多頭趨勢不變，第二季可能有修正壓力。

台股週一回測五日線有撐，雖然高檔賣壓沉重，終場留下上影線，所幸仍以紅K作收，意味多方仍積極堅守崗位，並觀察台股守住五日線，維繫短多格局，惟台積電連二黑，仍處於漲多修正階段，恐將持續壓抑指數表現，故預期台股將於五日線上方強勢整理，等待賣壓消化告一段落後，指數可望再戰。

分析師表示，台股在上周五閃見2萬點歷史新高後逢美股壓回同步回檔修正，多空拉鋸力道激烈，昨日在傳統產業股普遍上揚支撐下力守19,700點關卡，市場對後市多空看法不一。短線雖面臨漲高震盪，但多檔新ETF陸續進場、上市櫃公司股利政策密集出籠、融券回補等因素有利支撐盤面輪動。

凱基投顧表示，電子股盤面結構進入重新調整，整理近一個月的AI伺服器廣達、緯創，2月營收不受農曆年假期影響呈現月增，周一擴量轉強，最強勢的AI概念股雙鴻上攻漲停，配合輝達GTC大會即將於3/18登場，短線或可留意AI概念股能否轉強，聚焦AI伺服器、散熱。至於電子個別族群，短線聚焦樞紐、低軌衛星PCB、砷化鎵、光纖、遊戲，上周電子股拉大出小，周一台積電ADR-5.02%，中小型股反而或將有表現機會。

國票投顧指出，本周國際數據眾多，首先，美國最新一期CPI，將於台灣時間3/12(二)晚間公佈，3/14(四)則有零售銷售數據、PPI，緊接著3/15(五)面臨美股四巫日，留意國際股市波動加劇的風險，回歸國內3/15(五)收盤過後，0050成份股調整將生效，提防當日震盪甩尾，好在，季底作帳行情開跑，相關個股應有表現動力，把握適時佈局時機。(編輯：龍彩霖)