據北京新聞廣播等媒體消息，近日，北京市智能網聯汽車政策先行區取得重大突破，自動駕駛乘用車載人示範應用在北京大興國際機場正式落地。目前，市民只需通過蘿蔔快跑、百度地圖、PonyPilot＋、WeRide Go、AutoX無人車等APP，即可輕鬆預約經開區往返大興機場的自動駕駛接駁服務。服務時間從上午9點至下午5點，為市民提供便捷、高效的出行選擇。

從經開區前往大興機場的乘客，在經開區指定站點上車後，將沿著黃亦路（興亦路）－京台高速－大興機場北線高速－機場高速的路線，經過39公里的高速路段，直達大興機場四層落客點。而從機場出發的乘客，則可以前往機場15分鐘快速上客通道指定站點上車，沿著同樣的高速路線返回經開區指定站點。

此次自動駕駛接駁載人示範應用的開放，是北京市在推動智能交通發展方面取得的又一重要成果。自動駕駛技術的引入，將有效提升道路交通的安全性和效率，為市民提供更加舒適、便捷的出行體驗。

值得一提的是，按照規劃，北京市正積極推動北京南站、朝陽站、豐台站、清河站和城市副中心站，以及大興機場、首都機場的「五站兩場」接駁場景應用開放。這意味著，未來自動駕駛技術將在更多場景中得到廣泛應用，加速融入百姓的日常生活。

業內分析，北京市智能網聯汽車政策先行區的這一重要舉措，不僅展示了自動駕駛技術在首都城市的廣泛應用前景，也為全球其他城市提供了可借鑒的經驗和範例。隨著技術的不斷進步和政策的持續推動，相信自動駕駛將為人們的出行帶來更多便利和驚喜。