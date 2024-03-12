【時報-台北電】因全球主要鋼鐵消費國中國，關鍵煉鋼原料基本面持續疲軟，需求復甦弱於預期，一些鋼廠再次推遲了恢複生產的時間，抑制了鐵礦石需求以及港口庫存的去化，致新加坡和大連鐵礦石期貨價格受挫續跌。

分析師表示，今年第一季度迄今為止的鐵礦石發貨量優於預期，全球鐵礦石發貨量已攀升至相對較高的水平，近期礦石價格下跌並未引發非主流供應商減產，導致暫時性呈現供應過剩，加上需求復甦又弱於預期，鋼鐵企業盈利能力不佳，因此對提高產量興趣缺缺，一些鋼廠再次推遲了恢複生產的時間，鋼鐵市場的疲軟也瀰漫到上游原材料市場，焦煤和焦炭分別下跌2.65%和2.04%，進而拖累了鐵礦石價格。

終場周一新加坡交易所58%鐵礦石近月跌7.26%，報每噸97.57美元；62%鐵礦石近月跌4.78%，報每噸111.34美元；大連期交所9月交割鐵礦石跌2.92%，報每噸814.5人民幣。(編輯:呂方維)(商品行情網)