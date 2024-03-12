【時報-台北電】外匯評論：

1.USD/JPY

美國數據顯示2月就業崗位加速增長，但失業率升至兩年新高3.9%，突顯勞動力市場潛在降溫，並據路透過去幾週接觸的逾六家小企業主表示，難以從傳統貸款機構獲得融資，表明美國聯邦準備理事會(FED)大幅升息後及去年3月兩家地區銀行倒閉對經濟產生影響，令美元承壓。

此外，週一日本內閣府公布去年第四季資本支出較前季增長2.0%，於預期增長2.5%，卻優於初值的下降0.1%，拉動國內生產總值(GDP)向上修正為較前季成長0.4%仍弱於預期，突顯經濟復甦乏力，但日本經濟團體連合會會長十倉雅和表示，在加薪勢頭增強的情況下，日本央行(BOJ)極有可能在不久將來將超寬鬆貨幣政策正常化，而且市場預期日本今年年度薪資談判取得豐碩成果，越來越多BOJ決策官員開始熱衷於在本月結束負利率的構想，激勵日圓上漲，美元兌日圓下滑至低點146.47。

隨後據路透最新調查，多數經濟學家預計FED將在6月首次降息，但決策者可能削減今年減的幅度，芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch工具則顯示，交易商認為FED在6月降息的機率為70.2%，並據紐約聯邦儲備銀行報告稱，2月美國消費者對較長期通貨膨脹預期數月來首次上升，而且美國週二和週四將分別公布消費者物價指數(CPI)及生產者物價指數(PPI)，市場考量關鍵數據對美元走勢產生重大影響，交投轉趨保守，扶助美兌日圓回升至147.15高點。預估今日美元兌日圓阻力於146.90-147.05，支撐於146.00-20。

2.EUR/US

市場對BOJ最快在下週的會議結束負利率的預期升溫，並據昨日日本上修GDP數據，引發日圓上揚，而且投資者等待須週二可能左右FED在6月降息的關鍵美國通貨膨脹報告，避險情緒升溫削弱澳幣和紐元等風險貨幣，拖累歐元兌美元受限於1.0947高點。

隨著歐洲央行(ECB)管理委員會委員、斯洛伐克央行總裁卡日米爾表示，ECB對通貨膨脹下降越來越有信心，認為仍應等到6月再降息，但消息人士表示，ECB決策者壓倒性地支持6月進行首次降息，部分決策者非正式地提出在7月進一步降息的想法，以爭取一小部分傾向在4月11日會議上降息的決策者支持，在美國週二發布CPI數據前，打壓歐元兌美元至1.0913低點。預估今日歐元兌美元阻力於1.0930-50，支撐於1.0850-70。

3.GBP/US

據美國商品期貨交易委員會(CFTC)數據顯示，截至3月5日當週英鎊淨多倉創去年8月以來最高，但週一英國招聘與就業聯合會(REC)稱，2月月度員工需求指數降至2021年1月以來最低46.9及臨時員工薪酬以2020年7月以來最快速度下降，顯示勞動力市場大幅放緩，打擊英鎊兌美元自1.2863高點下滑。隨著投資者注意力轉向英國週二的工資和就業數據及美國通貨膨脹數據，交投轉趨觀望，推低英鎊兌美元匯價至1.2792低點。預估今日英鎊兌美元阻力於1.2830-50，支撐於1.2740-60。(遠東商銀外匯保證金交易提供)

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