台積電ADR漲多回檔，重挫超過5%，台股今（12日）承受賣壓，以19672.76點開出，下跌逾60點，權值股台積電下跌11元，觸及755元，聯發科下跌將近3%。

台股昨（11日）下跌59.24點，收在19726.08點，成交值3976.39億。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商買超，合計賣超33.86億。自營商買超26.82億，投信買超26.55億，外資及陸資賣超87.23億。

最新通膨數據、消費者物價指數即將出爐，美股四大指數呈現觀望氣氛，道瓊上漲46.96點（或0.12%）至38769.66點，那斯達克指數下跌65.83點（或0.41%）至16019.27點，標普500指數挫低5.75點（或0.11%）至5117.94點，費城半導體挫低67.58點（或1.36%）至4890.20點，台積電回檔下跌7.35美元（或5.02%）至139.02美元。

針對台股後市，工商時報報導，國泰證期顧問處協理簡伯儀、凱基投顧董事長朱晏民及第一金投顧董事長陳奕光等專家認為台股多頭至少延續至3月，第二季可能有修正壓力。