【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】甲骨文（Oracle）周一盤後股價飆漲逾14%，市值暴增超過400億美元。受惠於生成式人工智慧（AI）熱潮，其上季獲利表現優於市場預期，且未來營運展望樂觀，此外，該公司透露即將與輝達（Nvidia）發布「聯合聲明」。

甲骨文第三財季（截至2024年2月29日）營收年增7%，至132.8億美元，略低於分析師預估的133億美元。排除特別項目後，每股盈餘年增16%，為1.41美元，優於分析師預估的1.38美元。

在財測方面，甲骨文預估第四財季營收年增4%～6%，每股盈餘介於1.62～1.66美元，分析師預估其營收成長約6.5%、每股盈餘約為1.64美元。

執行長Safra Catz表示，上季新簽下了大量的雲端基礎設施合約，剩餘履約價值（Remaining Performance Obligations,RPO）大增29%，突破了800億美元，創下歷史新高。儘管我們用非常、非常快的速度開設新的雲端數據中心及擴張現有的雲端數據中心，但是對我們第二代AI基礎設施的需求仍然遠遠超過供給，因此我們看好預留雲端基礎設施容量的大筆訂單可望持續湧入。

Catz並表示，甲骨文正在朝著2026財年全年營收達到650億美元的目標邁進，而就目前的需求動能來看，這個目標可能「過於保守」。

甲骨文董事長艾利森（Larry Ellison）表示，來自微軟的業務量暴增，甲骨文已經為微軟與其公共雲運算平台Azure設立20個數據中心，而微軟上周又新訂了三個。

值得注意的是，甲骨文高層在與分析師的電話會議中至少三次提到「AI之王」輝達，並表示未來一周內將與輝達發布聯合聲明。

DA Davidson分析師Gil Luria表示，雖然第三財季財報僅大致符合市場預期，但投資人對甲骨文在該季贏得的新業務感到振奮。剩餘履約價值年增29%，這對下季業績來說是個好兆頭。