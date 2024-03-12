【時報記者王逸芯台北報導】市場靜待即將出爐的消費者物價指數(CPI)和生產者物價指數(PPI)，美股跌多漲少，四大指數僅道瓊收漲，台積ADR下殺5％。今(12)日台指期開漲0.05%、電子期開跌0.06%、金融期開漲0.05%。

統一期貨表示，台指在美指的拖累下開低震盪，但整體盤勢仍在五日線之上，表現相對強勢，後續觀察五日線向上靠攏後，能否帶動台指再次挑戰二萬大關。惟外資期貨空單部位加大，選擇權偏多籌碼鬆動，自營商選擇權籌碼翻空下，短線行情可能陷入二萬與五日線的收斂整理格局。

台股週一回測五日線有撐，雖然高檔賣壓沉重，終場留下上影線，所幸仍以紅K作收，意味多方仍積極堅 守崗位，並觀察台股守住五日線，維繫短多格局，惟台積電日K連二黑，仍處於漲多修正階段，恐將持續壓抑指數表現，故預期台股將於五日線上方強勢整理，等待賣壓消化告一段落後，指數可望再戰。

統一期貨觀察，外資夜盤減碼328口空單，日盤則大幅加碼4,101口空單，未平倉淨空單大增至-6,030口；十大特定法人減碼137口空單至-7,752口。外資日盤逢高大額做空，淨空單突破-2,000口的區間下緣，淨空單創1月19日以來新高，後續觀察外資若持有三日以上大額淨空單，隱含其為延續性籌碼，將不利台指表現。十大特法空單持倉仍高，偏空看待。