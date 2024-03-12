【時報記者王逸芯台北報導】市場靜待即將出爐的消費者物價指數(CPI)和生產者物價指數(PPI)，美股跌多漲少，四大指數僅道瓊收漲，台積ADR下殺5％。今(12)日台指期開漲0.05%、電子期開跌0.06%、金融期開漲0.05%。
統一期貨表示，台指在美指的拖累下開低震盪，但整體盤勢仍在五日線之上，表現相對強勢，後續觀察五日線向上靠攏後，能否帶動台指再次挑戰二萬大關。惟外資期貨空單部位加大，選擇權偏多籌碼鬆動，自營商選擇權籌碼翻空下，短線行情可能陷入二萬與五日線的收斂整理格局。
台股週一回測五日線有撐，雖然高檔賣壓沉重，終場留下上影線，所幸仍以紅K作收，意味多方仍積極堅 守崗位，並觀察台股守住五日線，維繫短多格局，惟台積電日K連二黑，仍處於漲多修正階段，恐將持續壓抑指數表現，故預期台股將於五日線上方強勢整理，等待賣壓消化告一段落後，指數可望再戰。
統一期貨觀察，外資夜盤減碼328口空單，日盤則大幅加碼4,101口空單，未平倉淨空單大增至-6,030口；十大特定法人減碼137口空單至-7,752口。外資日盤逢高大額做空，淨空單突破-2,000口的區間下緣，淨空單創1月19日以來新高，後續觀察外資若持有三日以上大額淨空單，隱含其為延續性籌碼，將不利台指表現。十大特法空單持倉仍高，偏空看待。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：