時報-商情早報

1.靜待美通膨數據 紐約期金續揚。

2.LME:03/11期銅收8653.00美元/公噸，漲73.50美元。

3.NYMEX:4月輕質原油跌0.08美元，每桶為77.93美元。

4.西德州原油下跌0.09美元，每桶為78.87美元。

5.03/11BDI運費指數為2377.00。

6.SICOM:天然橡膠4月期貨RSS3下跌3.40美分。

7.NYCE:5月棉花跌0.22美分，每磅為95.06美分。

8.CBOT:3月黃豆粉跌4.20美元，每公噸為337.10美元。

9.03/11TRJ-CRB上漲1.38，為277.98。

10.SGX:62%鐵礦石報每公噸111.34美元，跌5.59美元。

商情綜述:

1.貴金期貨-靜待美通膨數據，周一紐約期金續揚；因市場靜待美國二月份消費者物價通膨(CPI)數據，加強投資人對聯準會(Fed)降息的預期升溫，令金價為連8日上漲，並再度創下歷史新高位；收盤報價，4月黃金漲3.10美元，報2188.60美元；5月白銀漲0.17美元；4月鉑金漲25.70美元；6月鈀金漲16.70美元。(王思涵整理)

2.LME基本金屬-庫存下降，期銅漲近0.9%；因倫敦金屬交易所(LME)註冊倉庫的銅庫存下降，給倫敦(LME)銅價帶來了一些支撐，自12月底以來，LME系統中的銅庫存已下降了30%以上，降至110,850公噸，加上，投資者靜待美國通膨數據發佈，致倫敦(LME)銅價上漲。終場周一指標期銅上漲73.5美元；期錫上漲4美元；期鎳上漲366美元；期鋅上漲39.5美元；期鋁上漲19美元；期鉛上漲21.5美元。(呂方維整理)

3.原油期貨-周一歐美原油期貨盤整，由於市場靜待美國通膨經濟資料，及美國能源機構和石油輸出國組織OPEC陸續發佈的月度市場報告，以評估油市供需前景，原油期貨變化不大，終場美國NYMEX-4月輕質原油期貨下跌0.08美元，報77.93美元/桶；倫敦ICE-5月布蘭特原油期貨漲0.13美元，報82.21美元/桶。(鄧凱綺整理)

4.航運指數-貨盤不減，周一BDI指數連3紅；因太平洋及巴西航線的鐵礦石貨盤不減，且西非等航線運輸需求也有較好表現，令海岬型及巴拿馬型運價合計增加近870美元，致終場波羅的海乾散貨BDI指數呈連續3個交易日收紅；其中最新報價BDI指數上漲32點，收2377點，漲幅1.4%；BCI指數上漲69點，收4314點，漲幅1.6%；BPI指數上漲32點，收作1893點，漲幅1.7%；BSI指數下跌2點，收作1316點，跌幅0.2%。(王聖為整理)

5.橡膠期貨-需求前景攀升，周一大阪期膠續漲2%；數據顯示，10月至12月日本經濟月增0.4%，優於原先預期的收縮0.4%，此外世界貿易組織上周表示，預計2024年初全球貨物貿易將持續逐步復甦，樂觀需求前景提振了投資人情緒，終場大阪期膠續漲2%；其中大阪交易所OSE橡膠8月期貨漲2%，報每公斤319.1日圓；新加坡交易所SICOM橡膠4月期貨跌1.5%，報每公斤161.40美分；上海交易所SHFE橡膠5月期貨跌1.2%，收於每噸14080元人民幣。(王聖為整理)

6.穀物期貨-周一芝加哥穀物期貨漲跌互見，其中玉米和小麥走高，大豆因供應壓力而下跌；交易商指出，由於全球供應量巨大以及投資者追逐利潤持續帶來壓力，因此大豆期貨走低，玉米期貨早盤大部分時間走低，但午盤上漲，然而，悲觀前景可能會繼續抑制價格；小麥期價跌至合約新低後反彈，終場3月小麥漲10.75美分，3月玉米漲2美分，3月大豆跌5.5美分，3月黃豆油漲0.45美分，3月黃豆粉跌4.2美元。(倪淑茹整理)

7.棉花期貨-美元走強，周一ICE棉花期貨續跌；受累於美元指數上漲0.1%，削弱投資人以美元計價的棉花購買吸引力，加上國際油價及芝加哥大豆期貨下跌，同步令期棉為連兩日下跌；終場ICE美國交易所2號棉花5月棉跌0.23%，報每磅95.06美分；中國鄭州商品期貨3月期棉結跌0.65%，報每公噸15975人民幣。(王思涵整理)

8.鐵礦石期貨-基本面疲軟，鐵礦石全面續跌；因全球主要鋼鐵消費國中國，關鍵煉鋼原料基本面持續疲軟，需求復甦弱於預期，一些鋼廠再次推遲了恢複生產的時間，抑制了鐵礦石需求以及港口庫存的去化，致新加坡和大連鐵礦石期貨價格受挫續跌。終場周一新加坡交易所58%鐵礦石近月跌7.26%，報每噸97.57美元；大連期交所9月交割鐵礦石跌2.92%，報每噸814.5人民幣。(呂方維整理)(商品行情網)