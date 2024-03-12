蘇丹紅食安風暴持續擴大，胡椒粉、沙茶醬陸續中鏢，對此，醫師表示，在動物實驗中，蘇丹紅被發現會肝癌、膀胱癌，也被歸類人類第3級的致癌物質，建議民眾以盡量吃原形食物、食物種類多樣化、多喝水多吃蔬果與選擇信譽良好商家，以減少吃到蘇丹紅的風險。

腫瘤科醫師吳教恩在個人YouTube頻道指山，蘇丹紅是一種人造合成用色素，用於塑膠等工業染色材料，不是人可以食用的添加色素，在國際癌症研究署 （IARC）的分類，算是第3級的致癌物質。

吳教恩說，蘇丹紅一開始被發明，就是一個工業用原料，因此缺乏相關臨床人體試驗，但在1970年代，國外有一些動物試驗，把蘇丹紅打進小老鼠體內，打進肝臟會誘發肝癌，打進膀胱會誘發膀胱癌，所以蘇丹紅被認為可能誘發癌細胞的產生，造成DNA損傷。

吳教恩說，在蘇丹紅食安風暴逐漸擴大下，我們或多或少有可能早已吃進這些被污染的食物，日後也還是有可能有類似食安風暴再出現，建議民眾以下4點方式，來減少生活中可能吃進染毒的物質。

■吃原形食物：不要吃加工的食物，因為你永遠不知道加工食物是怎麼做成的，自己買原形菜、肉，自己做料理，可能會比較安全一點，調味料部分，避免過多調味，這樣不會吃到那麼多可能有害物質。

■每天吃不一樣的食物：把食物吃的多樣性，舉例來說，豬肉若有問題，你每天都只吃豬肉，那不是毒素都累積在你身上，但豬肉一周只吃一兩次，其他天吃其他肉，影響就較小。

人體是有耐受性的，不要一次吃太多，或長期不好東西，毒素就不會累積，一直吃過量，才容易對身體有傷害。

■多喝水多吃蔬果：這對身體健康來說很重要，每隔一段時間，台灣就有食安問題，這樣做有助毒物排出。

■選擇信譽好的商家：有可能在食材把關機制嚴謹一點，少一點機會吃進遭污染的食物。