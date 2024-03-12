年屆98歲高齡的馬來西亞前首相馬哈迪（Mahathir Mohamad），自今年1月26日因「感染」問題入院後，便一直在馬國國家心臟中心（IJN）接受治療，未能出院。
馬哈迪是馬國最具影響力的政治人物之一，曾2度任相。據馬來西亞媒體《星洲日報》報導，馬來西亞將在12日開始穆斯林齋戒月.馬哈迪11日在社交媒體平台發文，祝福穆斯林齋戒安康，也祝願自己能在近期內恢復健康。
馬哈迪指出，「我希望能在近期內恢復健康，像往常一樣，並允許回家。到目前為止，有時我會被醫院允許回家一段時間，但還是需要在醫院過夜。」
馬哈迪1989年首次心臟病發後，曾在國家心臟中心進行心臟繞道手術。2006年11月，他身體不適送入國家心臟中心，證實患心臟病；2007年9月，他進行第2次心臟繞道手術；2013年11月及2016年8月，他也曾因肺部感染而在國家心臟中心接受治療。
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