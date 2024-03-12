【時報-台北電】台股11日因半導體族群拉回修正，晶圓代工、高價IC設計、封測等電子權值股普遍回檔，部分資金轉向AI概念、金融、航運等，指數多在平盤之下震盪整理。盤面上，PCB、網通、散熱、散裝、造紙等類股，漲勢相對整齊。終場加權指數下跌59.24點，以19726.08點作收；櫃買指數反彈0.48%，守穩月線位置。元大投顧表示，近期盤勢震盪加劇，選股可篩選近五年平均現金股利配發率超過六成、殖利率超過4%以上、產業發展維持向上等標的。
美股最新收盤方面，市場靜待本周CPI、PPI等通膨數據公布，美四大指數僅道瓊力守平盤之上，小漲0.12%；標普500與NASDAQ分別走跌0.11%與0.41%；費半收低1.36%，跌幅最大，晶片股延續近日的跌勢，輝達跌2%、台積電ADR重挫5%。
技術面觀察，元大投顧分析，大盤3/4~3/8周K棒向上衝高並出現波段大量，預估指數短線將進入震盪型態，代表趨勢方向的13周移動平均線走揚到18300點之上，大盤下檔支撐尚屬穩健；日線圖觀察，加權指數上周季線的乖離率突破9%以上，遠大於台股過往季乖離率超過6%以上，普遍會拉回修正的慣性走勢。然而，周一大盤隨著電子權值股休息，買盤轉向中小型利基股，可望改善上周資金過度傾斜在大型電子權重股，導致騰落指標(ADL)下降的盤勢結構。類股流向與位階，電子族群於上周五(3/8)創新高但日K棒收黑，周一指數位階持續修正，惟金融指數依舊向上墊高，盤面從原先電強金弱，轉變成電弱金強，台股逐步轉為防守盤勢。
投資策略與選股方向，近期盤勢震盪加劇，元大投顧建議，選股可篩選近五年平均現金股利配發率超過六成、殖利率超過4%以上、產業發展維持向上等標的。除此之外，散熱受惠終端應用領域廣泛，伺服器、衛星板需求增加提升PCB用量、供需轉趨健康的散裝航運、政策加持的重電工程與水資源概念、以及股價位階較低的特用化學、成衣紡織等，可擇優低檔分批布局。(編輯：即時組)
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