據法國廣播電台報導，美國情報界當地時間11日發布的「2024年度威脅評估報告」中表示，美國面臨「日益脆弱的世界秩序」，因大國競爭、跨國挑戰和地區衝突而緊張。

美國情報界在這份共41頁報告的前言中寫道：「在接下來的一年裡，美國將面臨日益脆弱的全球秩序，大國之間的戰略競爭不斷加速，跨國挑戰更加激烈且難以預測，多場地區衝突影響深遠。一個雄心勃勃但又焦慮不安的中國、一個對抗性的俄羅斯、伊朗等一些地區大國以及能力更強的非國家行為者正在挑戰國際體系的長期規則以及美國在其中的主導地位。」

該報告指出：「與此同時，新技術、公共衛生部門的脆弱性和環境變化更加頻繁，往往具有全球影響，而且更難預測。我們只需看看迦薩危機——由哈馬斯這個能力極強的非國家恐怖組織引發，在一定程度上由區域野心勃勃的伊朗推波助瀾，並因中國和俄羅斯鼓勵在全球舞台上削弱美國的敘事而加劇——就能了解區域危機如何產生廣泛的溢出效應，以及如何使在其他緊迫問題上的國際合作複雜化。」

該報告認為：「誰能提出最有說服力的論據，說明世界應如何治理、社會應如何組織、哪些制度能最有效地推動經濟增長並為更多人帶來福祉，誰就能塑造這個動蕩時期後的世界；誰能提出最有能力、最願意採取行動解決跨國問題和地區危機的國家和非國家力量，誰就能塑造這個世界。」

該報告前言還說，「中國有能力直接與美國和美國的盟國競爭，並改變以規則為基礎的全球秩序，從而支持北京的權力和治理形式超越美國。中國面臨的嚴重人口和經濟挑戰可能會使其成為更具侵略性和不可預測的全球行為體。俄羅斯在烏克蘭的持續侵略突出表明，它仍然是對基於規則的國際秩序的威脅。地方和地區勢力也在試圖獲得和施加影響力，但往往以鄰國和世界秩序本身為代價。伊朗仍將是一個地區威脅，並將開展更廣泛的惡意影響活動；朝鮮將擴大其大規模殺傷性武器的能力，同時在地區和世界舞台上發揮破壞作用。」

該報告稱：「美國意在威懾外國侵略或升級的行動往往被敵手解讀為加強了他們自己的看法，即美國意在遏制或削弱它們，而這些誤讀會使升級管理和危機溝通變得更加複雜。隨著國家和非國家行為體在不斷演變的全球秩序中展開鬥爭，包括大國競爭和共同的跨國挑戰，地區和局部衝突與不穩定，如哈馬斯對以色列的襲擊和以色列隨後對迦薩的入侵——將需要美國的關注。由此，從東亞到非洲再到西半球，因全球挑戰而加劇的衝突和不穩定局勢更有可能蔓延到許多領域，對美國、美國的盟友和夥伴以及全世界產生影響。」

該報告稱：「經濟壓力進一步加劇了這種不穩定。在世界範圍內，多個國家正面臨著不斷增加的債務負擔，在某些情況下甚至不可持續，烏克蘭戰爭的經濟溢出效應，以及極端天氣事件造成的成本和產出損失的增加，即使這些國家仍在繼續從新冠大流行中恢復。雖然全球農業糧食商品價格從2022年的峰值回落，但許多國家的國內糧食價格通脹仍然居高不下，許多國家的糧食安全仍然容易受到經濟和地緣政治衝擊的影響。」

該報告補充：「與此同時，世界正被一系列共同的、普遍的問題所困擾，需要合作性的全球解決方案。然而，中國、俄羅斯和其他國家通過宣揚威權主義和散布虛假信息，加劇了民主與威權政府形式之間的競爭，給鼓勵以合作方式解決全球公域問題的長期規範帶來了壓力。這種競爭還利用技術進步——如人工智能、生物技術和相關的生物安全、微電子的開發和生產以及潛在的量子發展——來加強對影響全球地緣政治平衡的世界性敘事的控制，包括對全球地緣政治平衡的影響。」

該報告強調：「尤其是人工智能和生物技術領域正在迅速發展，各個科技領域的融合可能會帶來更多重大突破。氣候變化的加速影響使世界上更多的人口，尤其是中低收入國家的人口，面臨極端天氣、糧食和水不安全以及人道主義災難的更大風險，加劇了移民潮，並增加了未來大流行病的風險，因為病原體會利用不斷變化的環境。」

在俄羅斯全面入侵烏克蘭兩年多之後，這份報告主要關注來自美國最大競爭對手中國和俄羅斯的威脅，並指自10月7日襲擊事件發生以來，以色列在迦薩對哈馬斯展開的行動引發了更廣泛衝突的風險。

該報告稱，在俄羅斯發動烏克蘭戰爭的同時，中國正通過支持俄羅斯的工業基礎向其提供經濟和安全援助。其還警告說，中方可能利用技術試圖影響今年的美國大選，「中華人民共和國（PRC）可能會試圖在某種程度上影響2024年的美國大選，因為它希望排擠對中國的批評並擴大美國的社會分歧。PRC行為者開展秘密影響行動和傳播虛假信息的能力有所增強。即使北京對這些活動設置限制，不受其直接監督的個人也可能會嘗試進行他們認為符合北京目標的選舉影響活動。」

就目前在美國政壇熱議的TikTok議題，該報告在中國「惡意影響行動」部分中寫道：「據報道，PRC宣傳部門運營的TikTok賬戶在2022年美國中期選舉周期中針對兩黨候選人。」

美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）11日在向參議院情報委員會作證時，敦促國會批准向烏克蘭提供更多的軍援。她強調，如果沒有華盛頓的更多援助，「很難想象烏克蘭如何能夠守住從俄羅斯手中奪回的領土」。這份威脅報告提及，自烏克蘭戰爭爆發以來，中俄兩國之間的貿易一直在增長，自2022年以來，中國出口的具有潛在軍事用途的商品增長了三倍多。

美國眾議院議長、共和黨人約翰遜（Mike Johnson）至今仍拒絕就向烏克蘭增資600億美元援助的法案進行表決。該法案已在民主黨佔多數的參議院獲得通過。

美國中情局局長伯恩斯（William Burns）在聽證會上與海因斯一樣表示，繼續支持烏克蘭將向北京發出一個訊息，事關對台灣或南海的潛在侵略。伯恩斯說：「我們的評估是，中國領導人習近平被所發生的一切感到清醒……他沒想到烏克蘭會以烏克蘭人表現出的勇氣和堅韌進行抵抗。」

海因斯指出，人們擔心以哈在迦薩的衝突會使全球不安全局勢蔓延，「迦薩危機是一個鮮明的例子，說明地區事態發展有可能產生更廣泛甚至全球性的影響。」她注意到葉門胡塞民兵對紅海國際航運的襲擊，並說「受哈馬斯啟發」的基地組織和恐怖組織「伊斯蘭國」已指示支持者對以色列和美國的利益發動襲擊。

在一名抗議者高喊需要保護迦薩平民的口號打斷聽證會後，伯恩斯被問及迦薩地帶的兒童問題。伯恩斯說：「現實情況是，有些兒童正在挨餓。由於人道主義援助無法送達，他們營養不良。除非實現停火，否則很難有效地分發人道主義援助。」

在聽證會上，一些參議員討論了美墨邊境的移民問題，川普將此作為他在11月大選中擊敗民主黨總統拜登的競選重點之一，因此情緒高漲。

美國聯邦調查局局長克里斯托弗·雷（Christopher Wray）對「可能針對邊境漏洞的恐怖主義影響」表示擔憂，並指自去年10月7日哈馬斯襲擊以色列以來，受伊斯蘭組織和其他外國武裝分子影響的美國人所面臨的威脅不斷上升。克里斯托弗·雷說：「威脅已經上升到一個全新的水平。」