【時報-台北電】市場等待最新通膨數據期間，觀望氛圍轉趨濃厚，買盤進場意願不高，使得美股延續上週五跌勢，主要指數呈現跌多漲少，漲跌幅介於-1.36%至0.12%，其中以道瓊指數表現相對抗跌，AI概念股則持續處於修正階段，指標股表現相對弱勢。台積電ADR重挫5.02%，台指期夜盤下跌38點(-0.19%)，國票投顧預期，台股今將於平盤下開出，早盤指數將再度回測五日線，並可望湧入低接買盤，收斂指數跌幅。盤中留意除台積電外的權值股是否起到撐盤作用，以及昨日表現相對強勢的中小型股能否延續漲勢，作為今日進場依據，另短線跌深AI概念股亦可嘗試分批承接布局。

國票投顧分析，台股週一回測五日線有撐，雖然高檔賣壓沉重，終場留下上影線，所幸仍以紅K作收，意味多方仍積極堅守崗位，並觀察台股守住五日線，維繫短多格局，惟台積電(2330)日K連二黑，仍處於漲多修正階段，恐將持續壓抑指數表現，故預期台股將於五日線上方強勢整理，等待賣壓消化告一段落後，指數可望再戰。台股上週五未能站穩兩萬關卡，並且留下帶量黑K，恐在短期內造成一定程度賣壓，所幸台股趨勢不變，並未引發多殺多的反轉跌勢，意味買盤承接意願高，指數中期而言仍可偏多看待。操作建議上，考量到近日台股將於高檔震盪，預計類股輪動將加速，可挑選短線跌深或位階相對較低，並且具基本面個股切入，可望迎來補漲行情，同時建議縮短操作週期因應。

國票投顧指出，本週國際數據眾多，首先，美國最新一期CPI，將於台灣時間3/12(二)晚間公佈，3/14(四)則有零售銷售數據、PPI，緊接著3/15(五)面臨美股四巫日，留意國際股市波動加劇的風險，回歸國內3/15(五)收盤過後，0050成份股調整將生效，提防當日震盪甩尾，好在，季底作帳行情開跑，相關個股應有表現動力，把握適時佈局時機。(編輯：廖小蕎)