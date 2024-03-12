【時報-台北電】美股隔夜走跌，輝達跌2%、台積電ADR重挫5%，周一台股開低後呈現震盪，技術面回檔遇走揚5日均線附近獲得支撐，成交金額迅速萎縮至4000億元左右，顯示台股經過上周五過熱拉回後，量價稍稍獲得控制，即便周一終場呈現下跌，仍無礙短多格局延續，惟一旦失守短期5、10日均線，或者出現波段漲勢以來從未出現過的帶量下殺，就必須提防台股短多或有告一段落的疑慮。
凱基投顧表示，電子股盤面結構進入重新調整，整理近一個月的AI伺服器廣達、緯創，2月營收不受農曆年假期影響呈現月增，周一擴量轉強，最強勢的AI概念股雙鴻上攻漲停，配合輝達GTC大會即將於3/18登場，短線或可留意AI概念股能否轉強，聚焦AI伺服器、散熱。至於電子個別族群，短線聚焦樞紐、低軌衛星PCB、砷化鎵、光纖、遊戲，上周電子股拉大出小，本周一台積電ADR-5.02%，中小型股反而或將有表現機會。
凱基投顧分析，在非電部份，金融股延續近期漲勢，周一類股指數再創新高；汽車零組件經過上周五震盪後，周一買盤開始回頭著墨，永彰突圍創高；自行車上周五震盪後，美利達、巨大維持於5日均線之上，短多格局或將延續；電機四雄近期量縮回檔，亦有表現機會。(編輯：龍彩霖)
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