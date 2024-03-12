NCC主委陳耀祥昨（11）日受邀前往立院交通委員會接受質詢，期間他提到「沒有百分百言論自由」，引發外界批評。對此，律師葉慶元翻出陳耀祥曾出席新聞自由座談會，發表「自由媒體是民主政治的基礎」等話的往事，質問他「怎麼對得起自己？」

國民黨立委黃健豪昨在質詢陳耀祥時問，能否保證百分之百的言論自由？他回應「沒有真正百分之百的言論自由，你說殺人放火這種恐嚇是言論自由嗎？」黃健豪指出，陳耀祥提到的情節確實違法，當然不是言論自由，但一家電視台要怎麼殺人放火？把不同立場的電視台和殺人放火混為一談，「你確定這是你要講的話？」

葉慶元昨在政論節目《少康戰情室》表示，陳耀祥是德國海德堡大學法學博士，曾在2013年出席有關媒體自由的座談會，當時他強調，自由媒體是民主政治的基礎，媒體壟斷則是民主政治崩潰的開始，自由媒體受到憲法制度性的保障。葉慶元直言，陳耀祥真的該回去看自己當初寫的文章，「他怎麼對得起自己？」

針對《中天新聞台》爭議，葉慶元說明，中天這樣的衛星廣播電視台沒有頻譜稀少性問題，所以根本不該容許國家透過執照制度作事前審查，陳耀祥應該比誰都清楚，葉呼籲，停止相關法律訴訟，才是回歸憲法專業最該做的事。