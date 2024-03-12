NCC主委陳耀祥昨（11）日受邀前往立院交通委員會接受質詢，期間他提到「沒有百分百言論自由」，引發外界批評。對此，律師葉慶元翻出陳耀祥曾出席新聞自由座談會，發表「自由媒體是民主政治的基礎」等話的往事，質問他「怎麼對得起自己？」
國民黨立委黃健豪昨在質詢陳耀祥時問，能否保證百分之百的言論自由？他回應「沒有真正百分之百的言論自由，你說殺人放火這種恐嚇是言論自由嗎？」黃健豪指出，陳耀祥提到的情節確實違法，當然不是言論自由，但一家電視台要怎麼殺人放火？把不同立場的電視台和殺人放火混為一談，「你確定這是你要講的話？」
葉慶元昨在政論節目《少康戰情室》表示，陳耀祥是德國海德堡大學法學博士，曾在2013年出席有關媒體自由的座談會，當時他強調，自由媒體是民主政治的基礎，媒體壟斷則是民主政治崩潰的開始，自由媒體受到憲法制度性的保障。葉慶元直言，陳耀祥真的該回去看自己當初寫的文章，「他怎麼對得起自己？」
針對《中天新聞台》爭議，葉慶元說明，中天這樣的衛星廣播電視台沒有頻譜稀少性問題，所以根本不該容許國家透過執照制度作事前審查，陳耀祥應該比誰都清楚，葉呼籲，停止相關法律訴訟，才是回歸憲法專業最該做的事。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：