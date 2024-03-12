【時報記者張漢綺台北報導】統一超(2912)及全家便利商店(5903)2月合併營收連袂月減年增，創下歷年同月新高，其中全家便利商店2月合併營收79.96億元，月減4.12%，年增15.28%，統一超2月合併營收259.16億元，月減7.09%，年增12.04%。

受惠於春節連假節慶效應，春節假期長達7天，天氣先冷後回溫，帶動出遊人潮，促使泛鮮食與一般商品買氣上揚，年增皆超過兩成，推升全家便利商店2月合併營收達79.96億元，年增15.28%，累計前2月合併營收為163.35億元，年成長8.1%。

就各品項來看，在泛鮮食部分，農曆年前主攻開運鮮食話題操作，年後則對應瘦身需求，健康志向系列推出新品，包含蔬食者也能品嚐的飲食調控餐盒，帶動主食類成長近1成5，夯蕃薯、輕食沙拉等買氣亦上揚。把握年節出遊、情人節、元宵燈會等環境議題，連番推出促銷活動，帶動杯裝飲料成長近2成，最受民眾喜愛的Fami!ce霜淇淋，則以雙口味策略因應年節歡樂氛圍，也帶動成長超過5成；此外，對應年後開工、開學需求，集結逾200項早餐型即食商品，推出「早點來全家」活動檔期，帶動飯糰、三明治、麵包等商品成長1成。

截至113年2月29日止，全家便利商店總店舖數達4231家。

統一超藉由線上線下策略結合鮮食、咖啡、霜淇淋、思樂冰、國際精品專櫃等明星商品開發力，滿足春節假期、開工開學、元宵節、情人節等生活需求，且轉投資事業：菲律賓7-ELEVEN、統一生活(康是美)、悠旅生活(星巴克)、統一速達(黑貓宅急便)等業績均表現亮眼，推升統一超2月合併營收創下歷年同月新高。

統一超表示，台灣7-ELEVEN鮮食持續藉由跨界聯名開發話題商品，把握春節連續假期出遊就近補給餐食需求，門市端強化茶葉蛋、星級滷味、大燒包等結構備貨量、擴大銷售機會，更超前補足過年期間素蔬食缺口，擴大素食選擇，搭配因應開工後消費者選擇蔬食的需求提升，並呼應世界地瓜日，推廣近20款麵包、沙拉、點心、現蒸地瓜等商品，豐富多元作法持續擴大鮮食經營、帶動相關類別業績成長1成～6成。

再者，台灣7-ELEVEN持續深耕CITY CAFE、CITY PRIMA、CITY TEA、CITY PEARL四大品牌，藉由線上線下資源整合優勢，開創24小時現做飲品市場，多元做法下持續帶動類別業績成長超過1成；台灣7-ELEVEN亦把握春節連續假期暢旺的出遊商機，門市提早強化飲料、零食、禮盒、國際精品專櫃等備貨量外，並推出話題新冰增添人氣與買氣，帶動相關類別業績成長1～4成。

截至2月底，台灣7-ELEVEN門市店數6915家。

展望3月，統一超表示，台灣7-ELEVEN創新換季生活議題，藉由線上線下策略展開一系列話題商品與服務，像是打造全新品牌「7-ELEVEN高雄櫻花季」推出系列商品與活動、攜手百萬網路實境節目打造專屬聯名商品、明星現做冰品推出「連珍芋香牛奶霜淇淋」、「櫻花玫瑰風味思樂冰」等，豐富多元商品與活動持續串聯OPENPOINT生態圈、虛實整合創新顧客生活體驗，搭配持續深耕商場事業、擴增「清水服務區」經營，多元作法持續貼近民生需求，開創門市銷售機會。

全家表示，氣溫漸暖，春季鮮食逐步上市，抹茶季新品、聯名鮮食將成為話題重點；因應三月底會員點數到期的兌點優惠活動，將有助會員活絡、驅動營收動能。