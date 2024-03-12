【時報記者張漢綺台北報導】正崴(2392)公布2023年財報，2023年每股盈餘為3.09元，展望今年，隨著零組件/系統產品/通路業績增溫，且2024年及2025年是森崴依工程進度認列營收高峰期，正崴審慎樂觀看待今年營運會比去年好。
正崴2023年合併營收為905.51億元，營業毛利為116.94億元，營業淨利為30.18億元，稅後盈餘為14.57億元，每股盈餘為3.09元，公司董事會決議每股配息2元。
正崴今年前2月合併營收為129.18億元，年減2.28%，正崴表示，歐系電競客戶及遊戲機客戶訂單遞延至今年，零組件/系統產品/通路今年都會比去年好，加上2024年及2025年是森崴依工程進度認列營收高峰期，審慎樂觀看待今年營運，為因應客戶需求，越南新廠將於第3季完成進駐設備，第4季開始投產。
三大業務同步成長，正崴(2392)今年營運有望重返成長，正崴表示，歐系電競客戶及遊戲機客戶訂單遞延至今年，零組件/系統產品/通路本業看起來比預期好一些，三大業務都會比去年好，加上2024年及2025年是森崴依工程進度認列營收高峰期，審慎樂觀看待今年營運。
為因應客戶需求，越南新廠將於第3季完成進駐設備，第4季開始投產，正崴預期，今年資本支出與去年差不多，約36億元左右。
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