【時報記者張漢綺台北報導】嘉基(6715)泰國廠將於下週落成正式啟用，預計今年第2季開始投產，儘管今年第1季營運未能擺脫淡季影響，在應用於AI伺服器「Slimluster」解決方案開始出貨，以及光通訊產品需求增溫下，嘉基今年營運有望比去年好。
受到大環境不佳影響，嘉基2023年合併營收24.55億元，年減27.14%，營業毛利為8.86億元，年減22.12%，由於產品組合優化，合併毛利率為36.1%，年增2.32個百分點，創下歷年新高，營業淨利為4.79億元，年減31.54%，營業淨利率為19.52%，年減1.25個百分點，稅後盈餘為3.96億元，年減30.43%，每股盈餘為6.38元，公司董事會決議每股配息3.5元。
嘉基今年前2月合併營收為3.81億元，年減7.94%，嘉基表示，3月客戶拉貨動能已見提升，但第1季營運仍有可能是小幅年減。
儘管第1季營運表現平淡，嘉基應用於AI伺服器高速傳輸的Slimluster PCIE 5 Cable_MCIO Application已打入國內外3家Nvidia供應商，且已有1家開始小量出貨，後續若能隨著AI伺服器放量，對嘉基營收與獲利將有正面助益。
嘉基泰國新廠預計於下周落成啟用，今年第2季開始投產，嘉基目標是3年內泰國新廠產值佔比達3成。
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