含有致癌物的工業染料蘇丹紅流竄全台，除辣椒粉，沙茶醬、咖哩粉、胡椒粉等調味料也都淪陷，一名男子見沙茶醬也中鏢，認為等於所有人都吃到了，文章引發關注，多數人認為比起沙茶醬，胡椒粉更為廣泛，感嘆這波食安問題涉及範圍太廣，真的很難防範。
原PO昨（11）日於PTT八卦版指出，雖然有部分人吃火鍋不沾沙茶醬，但吃外食難以避免，因此大家可能都已吃到蘇丹紅。
貼文引發熱議，網友紛紛表示，沙茶醬是很普遍的調味料，很多小吃都用沙茶醬作為基本調味，如魷魚羹、鍋燒麵等，就連許多便當店都會用沙茶醬來炒青菜，除非完全不吃外食，否則真的很難避開。
但也有其他人認為，比起沙茶醬，這波不符規定的調味料中，胡椒粉使用範圍更廣泛，網友紛紛留言，「不吃沙茶也還有胡椒粉，這波根本全中」、「胡椒粉才是用最廣的，哪家店做菜不加胡椒粉的。」
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