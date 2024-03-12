這幾天早晚都濕濕冷冷，即使穿了厚外套，還是覺得冷，有營養師分享6種能幫助身體產熱的食物，包括薑、大蒜、黑胡椒、紅茶、韭菜、黑胡椒等，吃了有助於活絡血液循環，有如自帶暖爐，打從骨子裡暖起來。

營養師高敏敏在臉書粉專PO文指出，前幾天還出太陽曬棉被，這幾天卻冷到要穿羽絨衣，這樣懸崖式降溫，讓很多人只想躲在被窩裡，不想手腳冰冷，自帶產熱保暖體質，可吃下列6種食物。

■薑汁／薑茶／薑湯：含有豐富的薑烯酚，可使身體暖和。

■大蒜雞湯：建議將大蒜壓碎後等15分鐘再吃，其中蒜素助促血液循環、增加代謝力，來一碗暖呼呼的雞湯 真的可以讓身體暖起來。

■黑胡椒＋薑黃：黑胡椒的胡椒鹼可以助驅寒保暖，也能幫助抑制脂肪合成，而薑黃素助身體產熱、提高代謝力，而且還有豐富的鐵質，可以促進血液循環。

■韭菜：屬於辛香食材，能幫助血液循環，不只怕冷的人可吃，也推薦有心血管疾病、高血壓的朋友吃韭菜。

■熱紅茶：茶黃素能促進能量代謝、維持體溫，曾有研究，當喝完熱紅茶時，體溫下降速度比較慢，也就是能維持比較長時間的暖體溫。

■黑巧克力：巧克力雖然屬於甜食類，但其實70%以上巧克力，糖添加的比較少，可可多酚能保持身體循環力，而且其中還有咖啡因和類黃酮、可可鹼、類黃酮，能增加大腦血流量，而可可鹼協助調節情緒，適量享用是OK的。