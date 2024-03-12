【時報記者任珮云台北報導】AI題材推動全球多頭狂飆，國際資金也大舉回流亞洲股市，特別是與AI供應鏈相關的台韓市場，保德信指出，統計顯示，上週外資瘋狂加碼台股，大幅買超34.36億美元，讓台股成為亞股中一枝獨秀的市場，金額遠高於第二名的印度6.58億美元，以及同為東北亞雙雄的南韓4.34億美元；至於東協市場方面，則是印尼、菲律賓維持資金淨流入，馬來西亞、泰國、越南表現相對失色。
上週表現最突出的正是台股大漲4.49%，同樣為亞股中最出色的股市，其次是韓國股市1.44%以及泰國股市1.39%，另外雙印、菲律賓、陸股、馬來西亞等上週也全數收漲，僅有越南下跌-0.87%。
PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜指出，今年來的台股多頭，主要由晶圓龍頭大廠貢獻超過8成的漲點，若扣除晶圓龍頭大廠，年迄今台股指數僅約上漲近290點左右，因此在台股本益比快速被拉高、指數來到2萬天價，加上電子指數連兩個交易日收黑，高檔波動可能加劇。
廖炳焜表示，目前市場在等待輝達18日登場的GTC年度大會，被視為一年一度的AI盛會，包括下一代GPU架構、新款晶片等，都將是市場矚目的焦點，也將是AI產業發展的重要風向球，有望激勵相關晶片供應鏈廠商股價維持多頭動能。
不過從數據來看，台股仍有底氣，廖炳焜表示，台灣2月出口年增幅因逢春節假期下滑1.27%，然受惠於AI需求強勁，資通與視聽產品仍佔今年出口大宗，其出口額不僅創下歷年同期新高，年成長亦高達一倍，財政部亦預估今年第一季整體出口年增幅將達9.5%至10.9%；再者，台灣1月整體製造業景氣信號值較前值躍升3.85分至16分，且進入代表景氣揚升的黃紅燈區間，顯示持續改善的全球製造業為台灣經濟動能注入能量。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：