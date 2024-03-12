【時報記者任珮云台北報導】AI題材推動全球多頭狂飆，國際資金也大舉回流亞洲股市，特別是與AI供應鏈相關的台韓市場，保德信指出，統計顯示，上週外資瘋狂加碼台股，大幅買超34.36億美元，讓台股成為亞股中一枝獨秀的市場，金額遠高於第二名的印度6.58億美元，以及同為東北亞雙雄的南韓4.34億美元；至於東協市場方面，則是印尼、菲律賓維持資金淨流入，馬來西亞、泰國、越南表現相對失色。

上週表現最突出的正是台股大漲4.49%，同樣為亞股中最出色的股市，其次是韓國股市1.44%以及泰國股市1.39%，另外雙印、菲律賓、陸股、馬來西亞等上週也全數收漲，僅有越南下跌-0.87%。

PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜指出，今年來的台股多頭，主要由晶圓龍頭大廠貢獻超過8成的漲點，若扣除晶圓龍頭大廠，年迄今台股指數僅約上漲近290點左右，因此在台股本益比快速被拉高、指數來到2萬天價，加上電子指數連兩個交易日收黑，高檔波動可能加劇。

廖炳焜表示，目前市場在等待輝達18日登場的GTC年度大會，被視為一年一度的AI盛會，包括下一代GPU架構、新款晶片等，都將是市場矚目的焦點，也將是AI產業發展的重要風向球，有望激勵相關晶片供應鏈廠商股價維持多頭動能。

不過從數據來看，台股仍有底氣，廖炳焜表示，台灣2月出口年增幅因逢春節假期下滑1.27%，然受惠於AI需求強勁，資通與視聽產品仍佔今年出口大宗，其出口額不僅創下歷年同期新高，年成長亦高達一倍，財政部亦預估今年第一季整體出口年增幅將達9.5%至10.9%；再者，台灣1月整體製造業景氣信號值較前值躍升3.85分至16分，且進入代表景氣揚升的黃紅燈區間，顯示持續改善的全球製造業為台灣經濟動能注入能量。