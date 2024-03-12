【時報記者任珮云台北報導】機殼廠迎廣(6117)受惠於AI伺服器的需求強勁，2月份合併營收金額達新台幣2億5653萬元，較上月增加0.08%，亦較去年同期增加62.94%。累計1-2月合併營收合計新台幣5.13億元，年增68.15%。
迎廣去年前三季轉虧為盈，每股稅後純益達0.13元，去年前三季伺服器機殼已逾營收40％，公司重申，今年第二季底可達到50％的原訂目標，迎廣的伺服器與國內的OEM、ODM廠合作開發，隨著出貨規模拉升，迎廣預期第四季營運有機會拚持平到小幅成長。
展望2024年，迎廣認為IPC有較大成長動能，其中AI伺服器機殼可望從去年的個位數，攀升至雙位數，至於水冷伺服器機殼也有機會達個位數，公司看好液冷散熱到今年底有機會超越氣冷散熱，至於浸沒式散熱還需要更多數據，公司目前持續投入研發資源。
迎廣旗下共有二座廠區，組裝空間占地1,800坪，可活用倉儲空間達2,700坪，共布建十條伺服器系統組裝生產線，月產能達37萬台PC機殼、2.5萬台伺服器機殼、3.8萬套系統組裝，系統整合能力可達Level 11等級，長興二廠將完成伺服器水冷設備及產線建置，跨入水冷產品線。
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