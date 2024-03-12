【時報記者任珮云台北報導】大同(2371)近期一連串發布利多消息，本周一再宣布董事會決議通過活化台北市大安區懷生段乙案(芙蓉大樓)，經營團隊為加速回饋18萬多股東對大同長久以來的支持，加上本業可期的獲利，在弭平特別盈餘公積虧損後，公司有信心開始發放股利與廣大股東們共享成果。

董事長王光祥強調，大同新團隊謹記儘早發放股利回饋股東，由於股東們的一路堅定支持，才能成就大同一個世紀的事業。2024年策略性活化閒置資產以早日彌補虧損，再加上本業日益增進的獲利成果，就可發放股利給18萬名股東，這其中包括我們很多的員工，以此終結23年來股東對發放股利的殷殷期盼。

大同規劃由旗下位於台北市大安區精華地段的芙蓉大樓開發案扮火車頭，已初步敲定引進具備資金與信譽的第三方共同開發，合作對象傳為指標金控、壽險業者，近期有望定案。大同旗下尚志資產所持有的芙蓉大樓資產活化案，若一切順利，大同將有逾百億元利益入袋。

大同公司自2001年起，就未發放股利，在新經營團隊重新整合集團資源，已逐漸弭平累積虧損，且集中發展趨勢產業有成，已經連續十個季度展現獲利的綜效。2023年的營收年增近47%，超過500億元的成績單更創下近期的新高，董事會決議通過2023年財務報告書，全年每股獲利達1.13元。

展望未來，在政策加持下的台電5654億元強韌電網基礎建設專案，大同公司重電事業訂單滿載，累計在手訂單超過200億元，為國家重要建設的一員。公司為求永續發展，積極規劃海外市場，美國的1.2兆美元基建需求，更是大同公司首要目標，絕不會缺席。而東南亞國家的太陽能光電及儲能需求強勁，也在公司的大戰略佈局之中，其中又以印尼新首都建設為首要重點，日前大同公司是印尼主管機關此次唯一邀請參加新首都投資建設說明大會的台灣公司，大同將結合集團資源，並充分發揮其重電及新能源的專業實力，積極參與印尼各項重大建設。