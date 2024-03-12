時報-今日焦點新聞

國內頭條：

1.AI領頭羊助攻，三類股營收最旺2月。(工商時報)

2.科學園區去年營收，八年首衰退。(工商時報)

3.輝達AI水冷散熱時代來臨。(工商時報)

4.3月市場多雲，壽險獲利先撐傘。(工商時報)

5.出國瘋，航空股業績齊高飛。(工商時報)

6.晶華超額配息，王品、瓦城配發率9成。(中國時報)

7.商總理事長許舒博：電價漲，也應檢討綠能價格。(經濟日報)

8.日月光奪蘋果先進封裝大單，下半年起陸續貢獻營收。(經濟日報)

9.HPE傳接獲AI大單，交鴻海代工生產。(電子時報)

10.記憶體原廠釋出增產，封測廠樂觀2Q24接單。(電子時報)

大陸頭條：

1.寧德時代"龍抬頭"引爆鋰電股，缺電焦慮拉升儲能市場預期。(世紀經濟報導)

2.紅利主題基金持續"上新"，機構樂觀評價賽道擁擠度。(證券日報)

3.中金公司："以價換量"模式會推動算力晶片市場規模再創新高。(彭湃財訊)

4.人民幣大漲，中國資產爆發！(新浪財經網)

5.華為智選牽手北汽藍谷，「享界」首款產品即將亮相。(證券時報網)

國際頭條：

1.開出競選支票，拜登公布7.3兆美元年度預算案。(路透社)

2.觀望通膨數據，標普500、那指小跌。(路透社)

3.AI助攻獲利超預期，甲骨文盤後飆升 14%。(路透社)

4.中國消費者價格小漲，打破連續四個月跌勢。(華爾街日報)

5.美國加快步伐遏制TikTok，出售或關停風險迫在眉睫。(華爾街日報)

6.中國大力推進科技行業「消A」行動。(華爾街日報)(編輯：龍彩霖)

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