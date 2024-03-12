以前台股參考道瓊、那斯達克、費半走勢，現在AI信仰之下，只關注輝達、AMD、美超微、台積電ADR等4檔美股AI股，萬寶投顧投資總監蔡明彰表示，只要4檔續創歷史新高，台股投資人繼續往前衝，大盤也跟著改寫歷史新高，但提醒多頭陷阱也出現，隨台股來到2萬點，殖利率高、落後補漲以及與台積電反相關，將是高檔選股的3大重點。

蔡明彰指出，以前參考道瓊指數有金融及傳產，那斯達克有廣泛的科技及生技股，台股跟進就會漲到非電子族群及各種科技產業股價都會輪動，但最近AI信仰只拉升台積電，其他與美股4檔AI無關的股票漲不起來。

不少個股賺指數、賠差價，AI信仰只有少數股票開香檳慶祝，當前大盤的周線、月線的K值90％嚴重超買，部分投資人不耐手中持股賺指數、賠差價，調節賣出及換股操作，造成盤勢大震盪。

3月8日台股看到2萬點，但不是普天同慶，而是驚心動魄，8成上市櫃股票收黑。2萬點台股大怒神，參與者繫緊安全帶，準備嘔吐袋，2萬點是台股史上重大里程碑，如何大怒神可參考30多年前的1萬點。

蔡明彰強調，1989年台股首次衝上1萬點，創歷史新高，加權指數衝關靠當時主流金融股，但市場炒作資產股、中小型股，在那個新台幣大升值引進熱錢、狂炒房地產的年代，有土斯有財是台股最大信仰。

第1次攻上1萬點，主力大戶調節出貨，台股激烈震盪修正，漲多的資產股、投機股崩跌，但資金行情沒結束，半年內台股在1990年初成功站穩1萬點，並創下12682點新天價，帶動大盤仍是金融股，但中小型飆股全部換人。

蔡明彰認為，2萬點不是天花板，這次經過修正後台積電、聯發科及受惠降息的金控權值股富邦金、國泰金、中信金仍會拉抬大盤，再創下歷史新高，但市場炒作的中小型股全面輪替，不要相信，飆股還有續集，大漲一次就要果斷下車。

AI信仰使股市狂熱，本身存在不可測的風險，如何降低風險有3大操作。第1個，挑選高殖利的股票絕對是大怒神的安全防護，以今年來大漲23％漲幅領先各類股的半導體為例，聯發科殖利率4.5％、聯詠5％、矽創配息12元，殖利率4.2％，一旦股價回檔，殖利率更高，會吸引買盤湧入，成熟製程的聯電基本面平淡，但有配息3元，殖利率6％，相對抗跌。

台股大怒神第2個防護工具，進出補漲股，AI伺服器的廣達、緯創，今年來績效遠不如散熱的雙鴻、奇鋐，但廣達、緯創2月營收雙增優於預期，但雙鴻、奇鋐2月營收並沒有雙增，雙鴻更是雙減，月減42％，年減26％，恐怕市場資金賣漲多的散熱，轉進補漲的AI伺服器。

不過，要提防美股AI伺服器妖股美超微3月18日納入標普500成分股，是否利多出盡，依照過去納入標普500的走勢來看，股價提前大漲，但正式成為成份股，就有一波利多出盡的賣壓。

AI信仰並非毫無漏洞，網通晶片大廠博通、邁威爾3月8日公布財報股價重挫，並拖累輝達，出現本波最大跌幅，同時暴巨量，高檔爆量，對短線股價不是好事。博通上季財報優於預期，但未調升全年營收目標，邁威爾本季營收財測低於市場預期，顯示AI需求尚未充分擴散到網通領域。

台股網通、光通訊，本波訴求AI題材，新復興、光聖、上詮等漲幅超前，恐過度反映。

今年來台股大漲1800點，居然台積電貢獻1600點，極為不正常。應對台股大怒神的第3個法寶，資金轉入與台積電負相關股票，台積電美國亞利桑那州廠，傳僅獲50億美元美國晶片法案補助，低於預期的100億美元。

中國經濟及股市與美國負相關，中國今年前2月出口5280億美元，年增7.％，高於預期的1.9％，也優於去年12月的2.3％。中國出口增長不同於台灣受惠AI，而是反映全球需求好轉，先行反映在航運股。

貨櫃3雄長榮、陽明、萬海漲最兇創天價的2021上半年，排擠護國神山台積電在679~518元間修正逾2成，證明航運與台積電走勢背道而馳。

今年前2個月營收年增率，長榮成長30％，陽明成長18％，長榮可望配息7~8元，高殖利率題材，股價創1年半新高；陽明去年Q4EPS虧損0.37元，全年1.37元，今年Q1可望由虧轉盈。陽明、長榮價差過大，短線補漲力道增強。

散裝輪運價表現更好，今年來 BDI、BCI 已轉為上漲，反映在正德前2月營收年增62％最大，其次裕民年增47％，慧洋-KY年增31％。其餘，新興、中航、台航年增10％上下。

以龍頭裕民為例，月營收長達1年負成長，自去年12月起連續3個月正成長，受環保法規影響，今年全球散裝輪缺船效應，可望營收持續成長，股價卻遲遲沒動靜，也許市場正在等待市場資金從漲多的電子股撤退，轉入的時機。

AI概念股你追我趕，什麼時候狂歡派對結束？不知道。只能確定，盛極而衰，必然多數投資人血本無歸。當台股站上萬九，奔向2萬點，投資人要有風險意識，不可全壓 AI，要把部分資金放在安全性業績的股票，業績今年展望不錯，又有較高的股利。

※免責聲明：文中所提之個股、基金內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。