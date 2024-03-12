【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】周一標普500指數和那斯達克指數小跌，投資人觀望本周發布的消費者與生產者通膨數據，盼取得更多有關聯準會是否將在未來幾個月開始降息的線索。費半指數表現尤其疲弱，部分晶片股延續近日的跌勢，輝達跌2%、台積電ADR重挫5%。
美國2月消費者物價指數（CPI）將於周二發布，估月漲0.4%、年漲3.1%。排除波動較大的食品與能源價格後，核心CPI估月漲0.3%、年漲3.7%。生產者價格指數將於周四揭曉。
聯準會將在下周召開貨幣政策會議，屆時將決定是否調整基準利率。
周一收盤，道瓊指數漲46.97點或0.12%，報38,769.66點。標普500指數跌5.75點或0.11%，報5,117.94點。那斯達克指數跌65.84點或0.41%，報16,019.27點。費城半導體指數跌67.58點或1.36%，報4,890.20點。
標普500指數11大類股漲跌互見，原材料股漲1.13%，表現最佳；其次為能源股漲1%。受波音下跌3%拖累，工業股跌0.53%，跌幅最大。
重磅級科技股方面，微軟跌0.42%、蘋果漲1.18%、亞馬遜跌1.93%、Alphabet漲1.67%、Meta跌4.42%、特斯拉漲1.39%。
受惠於AI題材的晶片股持續漲多回吐，除輝達跌2%和台積電ADR大跌5%外，超微跌4.3%、博通跌1.2%、美超微（Super Micro Computer）跌5.24%、美光跌3.19%、日月光ADR跌2.05%。
其他晶片股上漲，英特爾漲1.95%，德儀漲1.10%，高通漲0.32%。
反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數逆勢上揚2.06%。
美國交易所成交量總計109.9億股，過去20日均量為120.6億股。
紐約證券交易所下跌與上漲股數比為1.07：1。那斯達克交易所下跌與上漲股數比為1.45：1。
標普500指數有20檔成分股創下52周新高、無一創新低。那斯達克指數有53檔成分股創下52周新高、74檔創新低。
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