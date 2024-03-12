【時報-台北電】因倫敦金屬交易所(LME)註冊倉庫的銅庫存下降，給倫敦(LME)銅價帶來了一些支撐，自12月底以來，LME系統中的銅庫存已下降了30%以上，降至110,850公噸，加上，投資者靜待美國通膨數據發佈，致倫敦(LME)銅價上漲。

分析師表示，投資者在等待最大金屬消費國中國的貸款數據，以更了解中國需求前景情形，同時也在等待最大經濟體美國的通膨數據，企圖用以了解降息時機和美元指數走向，由於季節性因素，預計中國2月的銀行貸款將從1月的創紀錄高位大幅回落，這是衡量未來金屬消費的一個關鍵指標，同時倘若美國通膨得到控制跡象，可能會說服美國聯邦儲備理事會(FED)提前降息，這將會對美元造成壓力，並使以美元定價的金屬價格更顯便宜具吸引力。

終場周一(3/11)報價，倫敦金屬交易所(LME)期錫上漲4美元，報每公噸27,634美元；期鎳上漲366美元，報每公噸18,377美元；期鋅上漲39.5美元，報每公噸2,567美元；期鋁上漲19美元，報每公噸2,259美元；期銅上漲73.5美元，報每公噸8,653美元；期鉛上漲21.5美元，報每公噸2,126美元。(編輯:呂方維)(商品行情網)