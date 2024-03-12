【時報-台北電】因受國際宏觀因素影響下，自年初開始，最大生產國印尼，新採礦配額批准的審查明顯延遲，儘管多數印尼鎳冶鍊廠目前仍有鎳礦庫存，但市場的礦源供應已經變得相對緊張，加上主要進口國菲律賓雨季尚未結束，短期鎳礦供應預期偏緊，疊加看跌的投機客平倉和少量看漲的人買入新倉，鎳礦價格上漲動力增強，致倫敦(LME)鎳價上漲。
終場周一(3/11)倫敦(LME)期鎳上漲2.03%，較前一日上漲366美元，報每公噸18,377美元。(編輯:呂方維)(商品行情網）
【時報-台北電】因受國際宏觀因素影響下，自年初開始，最大生產國印尼，新採礦配額批准的審查明顯延遲，儘管多數印尼鎳冶鍊廠目前仍有鎳礦庫存，但市場的礦源供應已經變得相對緊張，加上主要進口國菲律賓雨季尚未結束，短期鎳礦供應預期偏緊，疊加看跌的投機客平倉和少量看漲的人買入新倉，鎳礦價格上漲動力增強，致倫敦(LME)鎳價上漲。
終場周一(3/11)倫敦(LME)期鎳上漲2.03%，較前一日上漲366美元，報每公噸18,377美元。(編輯:呂方維)(商品行情網）
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